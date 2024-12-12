BBP Başkanı Garajında Ölü Bulundu

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Karaman'da Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez İlçe Başkanı Süleyman Acaruygun, garajdaki aracında ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Zembilli Ali Efendi Mahallesi 708. Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın altında bulunan garajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Acaruygun (40) evinin altında bulunan garajdaki aracının içinde kızı tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Acaruygun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Acaruygun'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Süleyman Acaruygun'un kapalı garaj içerisinde aracın uzun süreli çalışmasından dolayı egzozdan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KARAMAN