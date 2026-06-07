Bebek Bezlerinde 20 Milyon Lira Kaçak Para Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bebek Bezlerinde 20 Milyon Lira Kaçak Para Ele Geçirildi

Bebek Bezlerinde 20 Milyon Lira Kaçak Para Ele Geçirildi
07.06.2026 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümrük ekipleri, bebek bezlerine gizlenmiş 20 milyon liralık nakit para ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bebek bezleri içerisine gizlenmiş halde toplam 20 milyon liradan fazla nakit para ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Bakanlıktan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerimizce gerçekleştirilen operasyonda, Fransa'nın Paris Havalimanı'ndan Antalya'ya gelen bir yolcuya ait bagajda yapılan kontroller sonucunda, bebek bezleri içerisine gizlenmiş halde toplam 381 bin 750 avro nakit para ele geçirilmiştir. Ele geçirilen söz konusu nakit paranın değeri 20 milyon 428 bin 129 lira 65 kuruş olarak tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Bebek, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bebek Bezlerinde 20 Milyon Lira Kaçak Para Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde Yer yerinden oynayacak Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Daha 41 yaşındaydı Yapayalnız öldü Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme Keban Barajı’nda alarm seviyesi bitti Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti
Bayern Münih’in yıldızı Karl, Dünya Kupası’nı kaçırdı Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada

17:57
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yönetimleri arasında tartışma çıktı
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yönetimleri arasında tartışma çıktı
17:44
Fenerbahçe’nin yeni başkanı kim olacak Ortalığı karıştıran kare
Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? Ortalığı karıştıran kare
17:33
Aziz Yıldırım’ın zor anları Ağlamamak için kendini zor tuttu
Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu
17:11
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım
17:00
Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili iki aşamalı plan
Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili iki aşamalı plan
16:58
Oy verme işlemi tamamlandı Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli oluyor
Oy verme işlemi tamamlandı! Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 18:01:49. #7.13#
SON DAKİKA: Bebek Bezlerinde 20 Milyon Lira Kaçak Para Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.