Bekçi Halkapınar'da Ölü Bulundu - Son Dakika
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Bekçi Halkapınar'da Ölü Bulundu

Bekçi Halkapınar\'da Ölü Bulundu

Konya'nın Halkapınar ilçesinde bir çarşı bekçisi ormanlık alanda başından vurulmuş halde bulundu.

31.01.2025 12:01
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Konya'nın Halkapınar ilçesinde görev yapan çarşı ve mahalle bekçisi boş arazide ölü bulundu.

Olay, saat 23.30 sıralarında Halkapınar ilçesi İvriz Mahallesi Karatepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halkapınar İlçe Emniyet Amirliğinde görevli bekçi Ulaş Çetin'den (34) haber alamayan yakınları ihbarda bulundu. Yapılan araştırma neticesinde Ulaş Çetin, jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda 42 APZ 454 plakalı otomobilinin önünde başından vurulmuş ve hayatını kaybetmiş şekilde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Ulaş Çetin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Çetin'in otomobili de çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

Halkapınar, konya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bekçi Halkapınar'da Ölü Bulundu - Son Dakika

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