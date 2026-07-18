Kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü kurtarılamadı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü kurtarılamadı

Kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü kurtarılamadı
18.07.2026 19:09  Güncelleme: 19:11
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Denizli'nin Bekilli ilçesinde motosikletiyle kaza yapan eski belediye personeli Halil Yıldız (26), olay yerinde hayatını kaybetti.

Denizli'nin Bekilli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosikletiyle kaza yapan eski belediye personeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Bekilli ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kısa süre öncesine kadar Bekilli Belediyesi bünyesinde kepçe operatörü olarak görev yapan ve bir süre önce işinden ayrıldığı öğrenilen 26 yaşındaki Halil Yıldız, motosikletiyle seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu hemen ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı tüm kritik müdahalelere rağmen ağır yaralanan Halil Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede detaylı inceleme başlattı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Halil Yıldız, 3. Sayfa, Belediye, Güvenlik, Bekilli, Denizli, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü kurtarılamadı - Son Dakika

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