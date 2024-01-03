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Belçika'da Şiddetli Yağış ve Fırtınada 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Belçika'da Şiddetli Yağış ve Fırtınada 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Belçika'nın Doğu Flandre ilinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınada savrulan çitin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Vali Carina Van Cauter, bölgede geniş çaplı bir tahliye planının olmadığını belirtti. Belçika Kraliyet Meteorolojisi Enstitüsü (RMI) ise şiddetli yağışların devam edeceği ve kuvvetli fırtınaların görülebileceği uyarısında bulundu.

Belçika\'da Şiddetli Yağış ve Fırtınada 1 Kişi Hayatını Kaybetti
03.01.2024 - 12:07,
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Belçika'nın Doğu Flandre ilinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınada savrulan çitin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Belçika'nın Doğu Flandre ilini şiddetli yağış ve fırtına vurdu. Vali Carina Van Cauter yaptığı açıklamada, 59 yaşındaki bir kadının şiddetli yağış sırasında savrulan bir çitin çarpması sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Van Cauter, bölgede şimdilik planlanan geniş çaplı bir tahliyenin olmadığını aktardı.

Belçika Kraliyet Meteorolojisi Enstitüsü (RMI) ise şiddetli yağışların devam edeceği ve kuvvetli fırtınalar görülebileceği uyarısında bulundu. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Belçika'da Şiddetli Yağış ve Fırtınada 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belçika'da Şiddetli Yağış ve Fırtınada 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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