Aziz İhsan Aktaş duruşmasının görülmesine devam ediliyor

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı davada mahkeme avukat taleplerine ilişkin ara karar oluşturdu. Mahkeme, avukatların dosyanın tefrik edilmesine ilişkin taleplerini reddetti.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılanması devam ediyor. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan 1 Nolu duruşma salonunda ilk celsesi görülmeye başlanılan duruşmada 33'ü tutuklu 200 sanık yargılanacak.

Sanıkların arasında tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere bulunuyor.

Duruşmaya avukat taleplerinin değerlendirilmesi için verilen 1 saat aranın ardından devam ediliyor. Taleplere ilişkin değerlendirme yapan mahkeme heyeti, bir kısım sanık avukatlarının dosyanın tefrik edilmesine ilişkin taleplerinin reddedilmesine hükmetti.

Duruşmaya sanıkların kimlik tespitleri ile devam ediliyor. - İSTANBUL