Belediye Başkanlarına Rüşvet İddiasıyla 6 Kişi Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da arasında olduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ise Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförü Sonkan Turan da tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik ve İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin arasında bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edilmişti. Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceylan Kayhan ve belediyede temizlik işlerinden sorumlu çalışan Özcan Zenger 'icbar suretiyle irtikap suçundan', iş insanları Kazım Gökhan Yankılıç, Burak Kangal ve Rabil Artan 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Şahin ve şoförü tutuklandı

Öte yandan, savcılıkta ifade işlemleri tamamlanarak Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin suç örgütüne üye olmak' ve 'rüşvet', ' şoförü Sonkan Turan ise 'rüşvet' suçundan tutuklandı. - İSTANBUL