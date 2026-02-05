Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı davada mahkeme 9 sanığın tahliyesine hükmetti. - Son Dakika
3. Sayfa

05.02.2026 19:15
Istanbul'da belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamındaki davada 200 sanık yargılanıyor. Mahkeme, 9 sanığın tahliyesine karar verdi.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı davada mahkeme 9 sanığın tahliyesine hükmetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, İhsan Aktaş, İstanbul, 3. Sayfa, Mahkeme, Suç, Son Dakika

