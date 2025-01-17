Belediye Başkanlarına Rüşvet Veren Suç Örgütüne Operasyon: 23 Tutuklama - Son Dakika
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Belediye Başkanlarına Rüşvet Veren Suç Örgütüne Operasyon: 23 Tutuklama

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 23 kişi, rüşvet vererek ihale süreçlerini organiz eden suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda 40 şüpheli gözaltına alınmış, 31'inin tutuklanması talep edilmiştir.

17.01.2025 03:17
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Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 23 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Aziz İhsan Aktaş liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği ayrıca ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığı tespit edilmişti. Yapılan tespitin ardından soruşturma başlatılırken, bu çerçevede aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş'ın da bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 40 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmiş, burada yaklaşık 9 saat süren Savcılıkta ifade verme işlemlerinin ardından aralarında şüpheliler Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş'ın da bulunduğu 31 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Öte yandan 9 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılmıştı.

Belediye başkanı, yardımcısı ve örgüt lideri tutuklandı

Aralarında Rıza Akpolat, Alican Abacı ve Aziz İhsan Aktaş'ın da bulunduğu 23 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Belediye Başkanlarına Rüşvet Veren Suç Örgütüne Operasyon: 23 Tutuklama - Son Dakika

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