Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında aralarında Zeydan Karalar'ın da bulunduğu 9 sanık tahliye edildi

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı davada mahkeme, aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Zeydan Karalar'ın da bulunduğu 9 tutuklu sanığın tahliyesine, 24 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında görevinden uzaklaştırılan tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında, 200 sanığın yargılanmasına Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampsü'nde devam edildi.

9 sanık tahliye edildi

Yargılamada 7. gün geride kalırken, sanık avukatlarının tutukluluk durumuna ilişkin beyanlarının değerlendirilmesi için heyet, duruşmaya yaklaşık 1 saat ara verdi. Aranın ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar, Esenyurt Belediyesi Komisyon Üyesi Ali Fırat Baycan, Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli Cem Alper Akyüz, Avcılar Belediyesi ihale alma yetkilisi tutuklu sanık İbrahim Koçyiğit, Rıza Akpolat'ın makam şoförü tutuklu sanık Mehmet Ataş, Esenyurt Belediyesi'ne bağlı ESPAŞ personeli Mert Çelik, Esenyurt Belediyesi'nden Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli Müzeyyen Karakaş, İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış'ın, tutuklulukta geçirdikleri süre göz önünde göz önünde bulundurularak, yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle tahliyelerine hükmetti.

24 sanığın tutukluluk hali devam edecek

Öte yandan mahkeme heyeti, aralarında Rıza Akpolat, Utku Caner Çaykara, Oya Tekin ile Kadir Aydar'ın da bulunduğu, 24 sanığın ise üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti göz önünde bulundurularak, tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına karar verdi. Mahkeme, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınması için duruşmayı 9 Şubat'a erteledi. - İSTANBUL