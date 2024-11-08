Belediye otobüsünün çarptığı genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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Belediye otobüsünün çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Belediye otobüsünün çarptığı genç kız hayatını kaybetti

İzmir'in Balçova ilçesinde, kavşaktan yolun karşısına geçmek isterken belediye otobüsünün altında kalan 24 yaşındaki hasta bakıcı genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

08.11.2024 15:28  Güncelleme: 15:34
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İzmir'in Balçova ilçesinde, kavşaktan yolun karşısına geçmek isterken belediye otobüsünün altında kalan 24 yaşındaki hasta bakıcı genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza 6 Kasım Çarşamba akşamı saat 19.00 sıralarında İnciraltı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ESHOT sürücüsü kadın A.A. (45) idaresindeki belediye otobüsü, kavşaktan dönerken yolun karşısına geçmek isteyen Gizem Soylu'ya (24) çarparak altına aldı. Korkunç kazanın ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralandığı belirlenen Soylu, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Genç kız burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hasta bakıcı olduğu öğrenilen Gizem Soylu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otobüs şoförü A.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Belediye otobüsünün çarptığı genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

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