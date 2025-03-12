Belucistan'da Rehine Krizi: 155 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Belucistan'da Rehine Krizi: 155 Kişi Kurtarıldı

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BLA'nın trende rehin aldığı 155 yolcu kurtarıldı, operasyon devam ediyor. 10 kişi hayatını kaybetti.

12.03.2025 11:07
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Pakistan'da Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütünün trende rehin aldığı yolculardan kurtarılanların sayısının 155'e yükseldiği, operasyonun devam ettiği belirtildi.

Pakistan'da ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütünün Belucistan eyaletinin Bolan bölgesinde bir yolcu trenine düzenlediği saldırı sonrası rehine krizi devam ediyor. Güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyonda, şu ana kadar kurtarılan rehinelerin sayısı 155'e yükseldi. Güvenlik kaynakları etkisiz hale getirilen saldırganların sayısının ise 27'ye yükseldiğini duyurdu.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, rehin alınan yolcuların yanında intihar bombacılarının beklediği ve bunun rehineleri kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi. Yetkililer, daha önce 10 rehinenin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

BLA militanları dün Ketta- Peşaver seferini yapan yaklaşık 400 yolcunun bulunduğu trene ateş açmış, demiryolunu bombalamış ve yolcuları rehin almıştı. Örgüt, BLA üyesi tutukluların 48 saat içinde serbest bırakılmaması durumunda rehineleri infaz etmeye başlayacaklarını belirtmişti. - BELUCİSTAN

Belucistan\'da Rehine Krizi: 155 Kişi Kurtarıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Belucistan'da Rehine Krizi: 155 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

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