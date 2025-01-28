Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil

Geniş Video İzle

Ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar, Ahlat Ağacı filminin çekimleri sırasında Nuri Bilge Ceylan'ın kendisine verdiği oyunculuk tavsiyeleriyle ilgili ''Çekim ortamında her şey olabilir, söylenebilir. Ama bunun yayınlanması etik mi?'' dedi.

28.01.2025 16:24  Güncelleme: 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Usta oyuncu Bennu Yıldırımlar, sette kendisine oyunculukla ilgili tavsiyeler veren Nuri Bilge Ceylan hakkında konuştu.

Ahlat Ağacı filmlerinin çekimlerinde, Nuri Bilge Ceylan'ın Bennu Yıldırımlar'a oyunculuk üzerine tavsiyeler verdiği anlara ait video sosyal medyada çok konuşulmuş, birçok kullanıcının da tepkisini çekmişti.

Bennu Yıldırımlar, kendisine oyunculuğu anlatan Nuri Bilge Ceylan hakkında konuştu: Etik değil

Görkem İldaş ile Pazar Sohbeti programına konuk olan Bennu Yıldırımlar, o video hakkında ilk kez açıklama yaptı. Yıldırımlar, sosyal medyada çok konuşulan video için şu ifadeleri kullandı:

"BENCE ETİK DEĞİL"

"Saygı duyup dinledim ben onu neyi hissettiğini, neler istediği konusunda. Ama iş biraz daha kendiliğinden uzayınca başka yerlere doğru gitmemesi açısından insan konuşmuyor diyeyim ben. Bir stil tabii ki ama etik değil. Bence etik değil. Çekim ortamında her şey olabilir, söylenebilir. Ama bunun yayınlanması etik mi? O konu üzerinde bence düşünülmesi gerekir. Böyle şeylerin çekileceğini bile bile gittiğiniz bir ortamda ondan sonra bunların doğal olarak gösterilmesinden etik mi değil mi anlayışına biraz odaklanmamız lazım"

Bennu Yıldırımlar, kendisine oyunculuğu anlatan Nuri Bilge Ceylan hakkında konuştu: Etik değil
Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil

Nuri Bilge Ceylan, Bennu Yıldırımlar, Kültür Sanat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Güven:
    adam haklı bir senaryo bir sanat çıkarmaya çalışıyor. lakin oyuncuyuda nasıl hareket etmesinide tatlı dille uyarıyor. 7 10 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    bennu hanım çok başarılı bir oyuncu. gorusleri bence değerli. 13 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:22 Erdoğan’dan Bakan Ersoy’a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız
12:12 Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur
11:38 Vatandaşı böyle kandırmışlar Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti
11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
17:56 İran’dan Trump’a ’’Gaza’’lı yanıt İran'dan Trump'a ''Gaza''lı yanıt
17:50 Esad’ın devrilmesi sonrası Rusya’dan Şam’a ilk ziyaret Esad'ın devrilmesi sonrası Rusya'dan Şam'a ilk ziyaret
17:32 Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi
17:31 Güney Kore’de yolcu uçağı alev aldı Güney Kore'de yolcu uçağı alev aldı
17:09 Beşiktaş, Barcelona’nın yıldızına göz dikti Beşiktaş, Barcelona'nın yıldızına göz dikti
17:09 Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi
17:08 Alman bankasından çok konuşulacak altın tahmini Alman bankasından çok konuşulacak altın tahmini
17:08 Küçük çocuktan kahreden sözler: Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok Küçük çocuktan kahreden sözler: Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 13:35:02. #1.11#
SON DAKİKA: Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.