Berberini Bıçakladı, Şikayetçi Olmadı - Son Dakika
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Berberini Bıçakladı, Şikayetçi Olmadı

17.07.2026 16:31
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İstanbul'da tıraşını beğenmeyen bir genç, berberini bıçakladı ancak berber şikayetçi olmadı.

İstanbul Kağıthane'de saç tıraşını beğenmeyen 23 yaşındaki bir genç, berberini bacağından bıçakladı. Berber, gençten şikayetçi olmazken o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz günlerde Gültepe Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre 23 yaşındaki bir genç yaklaşık 10 gün önce tıraş olmak için bir berbere gitti. Burada berber Erhan Zengin tarafından tıraş edilen genç, yeni saç modelini beğenmedi. İddiaya göre, bu durumu takıntı haline getiren genç, olaydan bir gün önce berber dükkanının tam karşısındaki bir restorana gitti. Burada kendisine bir şeyler sipariş eden genç, saatlerce dışarıyı izleyerek berber Erhan Zengin'i takibe aldı. Ertesi gün dükkana gelen genç, cebinden çıkardığı bıçakla berber Zengin'e saldırdı. Bacağından yaralanan Zengin, hızla dükkana girerek kendini korumaya aldı. Kanlar içinde kalan berber Erhan Zengin, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından taburcu olan Zengin, kendisini bıçaklayan genci tanıdığını belirterek şikayetçi olmadığını söyledi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri rahatsızlığı olduğu ileri sürülen 23 yaşındaki saldırganı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

"Bir bacak yarasıyla iyi kurtardık"

Erhan Zengin, olayı ucuz atlattığını ve gençten şikayetçi olmadığını söyleyerek, "Ben bir arkadaşı tıraş etmiştim. Genç bir çocuktu, yaklaşık 10 gün önce tıraş etmiştim. O kendi kafasına takmış, tıraşını beğenmemiş. 10 gün sonra geldi, dışarıda benim fırsatımı kollamış. Bu karşıda lahmacuncuda beklemiş, beni gözetlemiş. Ben de dışarı çıktığım zaman arkamdan geldi, bana bıçakla saldırdı. Ben de hemen o sırada kendimi içeri attım. Kendi canımı kurtardım. Ama ben onu tıraş edeli 10 gün oldu. Yani neden böyle bir şey yaptı? Tıraşımı beğenmemiş, öyle söylüyor. Eğer beğenmemişse 2 gün aradan sonra gelebilirdi. Şaşırdım. Ben 30 senedir bu işi yapıyorum burada, ilk defa böyle bir olayla karşılaştım. Yani şaşkınlık içindeyim. Ailesi de geldi, ailesi onun adına özür diledi. Ben de yaşı genç olduğu için, tanıdığım için şikayetçi olmadım. Karakoldan çıktım, geldim. Kardeşinize sahip çıkın, onun bir hastalığı varsa tedavi ettirin dedim. Bıçak darbesi bacağıma geldi. Ucuz atlattık. Bir bacak yarasıyla iyi kurtardık kendimizi. Allah korusun öldürebilirdik. Arkamdan silah sıkabilirdi. Başka türlü beni yere düşürüp bıçaklayabilirdi defalarca. Ben kendimi kurtardım, ona şükrediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Berberini Bıçakladı, Şikayetçi Olmadı - Son Dakika

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