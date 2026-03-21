Bergama'da Bayramlaşma Cinayetle Bitti - Son Dakika
Bergama'da Bayramlaşma Cinayetle Bitti

21.03.2026 15:27
Bergama'da bayramda çıkan tartışmada O.S., eniştesi Cemal Dinç'i bıçaklayarak öldürdü.

İzmir'in Bergama ilçesinde bayramlaşma sonrasında akrabalar arasında çıkan sözlü tartışma cinayetle bitti. Alkolün de etkisiyle büyüyen kavgada bir kişi eniştesini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün Bergama ilçesi Bölcek Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram ziyareti için bir araya gelen O.S.(23) ile eniştesi Cemal Dinç (56) arasında sözlü tartışma çıktı. Alkolün etkisinde olduğu öne sürülen O.S., tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ikametgahlarının yaklaşık 50 metre ilerisindeki yolda eniştesi Cemal Dinç'i bıçakladı.

Hastanede hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Cemal Dinç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dinç, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Suç aletiyle yakalandı

Olayın ardından çalışma başlatan ekipler, kayınbirader O.S.'yi kısa sürede suç aleti bıçak ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bergama'da Bayramlaşma Cinayetle Bitti - Son Dakika

SON DAKİKA: Bergama'da Bayramlaşma Cinayetle Bitti - Son Dakika
