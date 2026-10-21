2 bin yıllık tarihi eser polis operasyonuyla gün yüzüne çıktı! 3 gözaltı - Son Dakika
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2 bin yıllık tarihi eser polis operasyonuyla gün yüzüne çıktı! 3 gözaltı

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İzmir’in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık mermer Zeus heykel başı ele geçirildi. Yapılan incelemede eserin korunması gerekli kültür varlığı niteliğinde olduğu tespit edildi. Olayla ilgili 3 şüpheli, “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet” suçundan gözaltına alındı.

Konak’ta polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, Roma döneminden kaldığı belirlenen mermer Zeus heykel başı ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

2 bin yıllık tarihi eser polis operasyonuyla gün yüzüne çıktı! 3 gözaltı

BAŞSAVCILIK KOORDİNESİNDE ÇALIŞMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından Konak ilçesinde dün bir çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında Roma dönemine ait olduğu belirlenen, yaklaşık 2 bin yıllık mermer Zeus heykel başı ele geçirildi.

2 bin yıllık tarihi eser polis operasyonuyla gün yüzüne çıktı! 3 gözaltı

KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIĞI ÇIKTI

Yetkililerin incelemesinde, heykel başının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli kültür varlığı niteliğinde olduğu tespit edildi.

2 bin yıllık tarihi eser polis operasyonuyla gün yüzüne çıktı! 3 gözaltı

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin 3 şüpheli, “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet” suçundan gözaltına alındı.

2 bin yıllık tarihi eser polis operasyonuyla gün yüzüne çıktı! 3 gözaltı
Kaynak: DHA
Kültür SanatAS RomaGüncelKonakPolisİzmirSuçSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ahmet Duran CELIK Ahmet Duran CELIK:
    bundan iki bin yıl sonra ülkemizdeki heykeller de degerlenir mi acaba 1 0 Yanıtla
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