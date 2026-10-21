2 bin yıllık tarihi eser polis operasyonuyla gün yüzüne çıktı! 3 gözaltı

Konak’ta polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, Roma döneminden kaldığı belirlenen mermer Zeus heykel başı ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIK KOORDİNESİNDE ÇALIŞMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından Konak ilçesinde dün bir çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında Roma dönemine ait olduğu belirlenen, yaklaşık 2 bin yıllık mermer Zeus heykel başı ele geçirildi.

KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIĞI ÇIKTI

Yetkililerin incelemesinde, heykel başının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli kültür varlığı niteliğinde olduğu tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin 3 şüpheli, “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet” suçundan gözaltına alındı.