Kayseri'de tavandan kopan moloz altında kalan 75 yaşındaki F.Ö. görme kaybı yaşadı - Son Dakika
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Kayseri'de tavandan kopan moloz altında kalan 75 yaşındaki F.Ö. görme kaybı yaşadı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede tavandan kopan moloz, 75 yaşındaki F.Ö.'nün üzerine düştü. Hastaneye kaldırılan F.Ö.'nün görme kaybı yaşadığı ve burnunda kırık olduğu belirlendi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'de bir apartman dairesinde oturan F.Ö. (75), tavandan kopan moloz yığını altında kalarak yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Kışla Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. 3'üncü katta oturan F.Ö.'nün üzerine, henüz bilinmeyen nedenle tavandan kopan moloz yığını düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan F.Ö., ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden F.Ö.'nün görme kaybı yaşadığı ve burnunda kırık olduğu saptandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Melikgazi3. SayfaErciyesKayseriGüncelKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de tavandan kopan moloz altında kalan 75 yaşındaki F.Ö. görme kaybı yaşadı - Son Dakika
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