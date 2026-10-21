Özgür Özel görmesin! Kürsüde konuşurken iki vekil kameraya yakalandı - Son Dakika
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Özgür Özel görmesin! Kürsüde konuşurken iki vekil kameraya yakalandı

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında konuştuğu sırada Sezgin Tanrıkulu ile Zeynel Emre'nin Özel'i çekiştirdiği görüldü. Tanrıkulu'nun Zeynel Emre'ye uzattığı notta, "Örgüt işlerine kongre işlerine genel başkanın girmemesi lazım, dışında kalması lazım" ifadeleri yer aldı. Emre'nin notu okuduktan sonra "Maalesef" dediği anlar da kameralara yansıdı.

Yeni Parti'nin Meclis'teki grup toplantısında kameralara yansıyan bir not dikkat çekti. Özgür Özel kürsüde konuştuğu sırada Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Parti Sözcüsü Zeynel Emre arasında gerçekleşen not alışverişini kameralar kaydetti.

Grup toplantısını takip eden ATV Haber kameraları, Özgür Özel'in konuşması sırasında Sezgin Tanrıkulu'nun önündeki kağıda bir şeyler yazdığı anları görüntüledi. Tanrıkulu'nun yazdığı notu daha sonra Parti Sözcüsü Zeynel Emre'ye uzattığı görüldü.

Özgür Özel görmesin! Kürsüde konuşurken iki vekil kameraya yakalandı

"GENEL BAŞKANIN DIŞINDA KALMASI LAZIM"

Kameralara yansıyan notta şu ifadeler yer aldı:

"Örgüt işlerine kongre işlerine genel başkanın girmemesi lazım, dışında kalması lazım."

Notun içeriği, parti örgütü ve kongre süreçlerinde genel başkanın nasıl bir rol üstlenmesi gerektiğine ilişkin bir değerlendirme olarak dikkat çekti.

Özgür Özel görmesin! Kürsüde konuşurken iki vekil kameraya yakalandı

NOTU CEBİNE KOYDU, "MAALESEF" DEDİ

Görüntülerde Zeynel Emre'nin kendisine uzatılan notu okuduktan sonra cebine koyduğu görüldü. Emre'nin bu sırada "Maalesef" ifadesini kullandığı da görüntülere yansıdı. Söz konusu notun hangi somut gelişmeyle ilgili yazıldığına ve tarafların bu konuda nasıl bir görüş ayrılığı yaşadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Auto OlaysızZeynel EmreÖzgür ÖzelYeni PartiGüncelGündemSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Azra Engin Azra Engin:
    Köprüleri özelleştirme haberini yorumlara neden kapattınız kimden bu korkunuz? 7 14 Yanıtla
    Beşir Beşir:
    Bu haberi hakkında bir yorum yapacaksan yap yapmayacaksan da kalkıp burada algı yapma kimsenin bir şeyden korktuğu yok sizin kendinizden korkunuz var sadece 6 4
    Serkan Genç Serkan Genç:
    beşir konu sen değilsin, algı yok. haklı, nereye yazacak spor haberinemi yazsın.. zoruna giden ne 3 3
    Serkan Genç Serkan Genç:
    böyle bir çok haber yoruma kapalı 1 1
    d6f2k8cb8s d6f2k8cb8s:
    bu haberle ne alakasıvar 1 1
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Allah korkusu bahsettiğin korkunun yanında hiç kalır 0 0
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Bunlardan bir cacık olmaz kendi içlerinde nile barışık dediler chp yi bitirdiler sıra bu partide.. Bunlar ülke yönetecek oyle mi 14 5 Yanıtla
  • aykut koçak aykut koçak:
    siyasetin nasıl bir şey olduğunu çok net gösteren bir video... herkes çıkar uğruna bir birine selam veriyo çıkar uğruna birbirine katlanıyor 11 0 Yanıtla
  • yücel bozdemir yücel bozdemir:
    adam genel başkanını elestirebiliyor demokrasi bu işte 1 3 Yanıtla
  • Resul Bey Resul Bey:
    yazıya bak sanki ilkokul 1 öğrencisi nasıl okudunuz onu yahu 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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