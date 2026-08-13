İzmir’de rüzgar gülü yandı - Son Dakika
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İzmir’de rüzgar gülü yandı

İzmir’de rüzgar gülü yandı
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İzmir'in Bergama ilçesinde bir rüzgar türbininde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevreyi duman kaplarken, türbin yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan bir rüzgar türbininde çıkan yangın sonucu türbin kullanılamaz hale geldi.

Olay, öğleden sonra Batı Anadolu Serbest Bölgesi yakınlarında yer alan bir enerji şirketine ait rüzgar enerjisi santralinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle rüzgar türbininin kanat bölümünde alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çevreyi yoğun siyah duman kapladı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ekipler, yangının çevredeki araziye ve diğer tesislere sirayet etmesini önlemek amacıyla güvenlik önlemleri alarak müdahalede bulundu. Alevlerin yükseldiği türbindeki yangın bir süre sonra kendiliğinden söndü.

Yangın sonucu rüzgar türbini kullanılamaz hale gelirken, olayın kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Bergama, Olaylar, Enerji, İzmir, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir’de rüzgar gülü yandı - Son Dakika

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