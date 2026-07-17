Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil hakkında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor - Son Dakika
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Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil hakkında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor

17.07.2026 14:12
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Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil hakkında Şile Belediyesi'nde festival ihalelerinde rüşvet, paravan şirket kullanımı ve yüksek miktarlı para transferleri tespit edildi. MASAK raporuna göre, ihaleler paravan şirketler üzerinden alınmış, paralar şüphelilerin şahsi hesaplarına aktarılmış.

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil hakkında tutuklu olduğu bir başka dosya olan Şile Belediyesi soruşturmasındaki detaylar ortaya çıktı. Şile Belediye yetkililerince düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali'nin doğrudan temin yöntemiyle ihale edildiği, ihale öncesinde belediye yetkililerinin Berkant Acil ve Arif Sevik ile buluştukları bilgisine de ulaşıldı. İhalenin rüşvet karşılığında Mehmet Sait Köse'nin sahibi olduğu firma olan Sur Müzik'e verildiği, her ne kadar kağıt üstünde ihaleyi kazanan firma olarak Sur Müzik görünse de gerçekte festivali Berkant Acil'in sahibi olduğu Koşan Adam firmasının gerçekleştirdiği öğrenildi.

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil hakkında tutuklu olduğu bir başka dosya olan Şile Belediyesi soruşturmasındaki detaylar ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Şile Belediye yetkililerince düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali'nin doğrudan temin yöntemiyle ihale edildiği, ihale öncesinde belediye yetkililerinin Berkant Acil ve Arif Sevik ile buluştukları bilgisine de ulaşıldı. İhalenin rüşvet karşılığında Mehmet Sait Köse'nin sahibi olduğu firma olan Sur Müzik'e verildiği, her ne kadar kağıt üstünde ihaleyi kazanan firma olarak Sur Müzik görünse de gerçekte festivali Berkant Acil'in sahibi olduğu Koşan Adam firmasının düzenlediği öğrenildi.

Paraların çok büyük kısmı Berkant Acil'in şahsi hesaplarına çıkarıldı

MASAK'tan temin edilen veriler üzerinde yapılan incelemelerde belediyeden aynı yöntem ile Sur Müzik Organizasyon Firması paravan olarak kullanılarak birçok ihalenin alındığı, festivallere veya konserlere katılan sanatçıların tanık olarak dosya kapsamında dinlendiği, sanatçıların almış olduğu ücretlerin ihalede gösterilen bedelin oldukça altında olduğu bilgisi edinilmişti. Sur Müzik Organizasyon isimli şirkete ilgili belediyelerden hak edişlerin yatması üzerine ardışık işlemler halinde paranın şüpheliler arasında gezdirildiği belirtildi. Şüpheliler hakkında mali bilirkişi raporunun alındığı ve raporda Sur Müzik isimli şirket ile ilgili kısmının incelenmesinde organizasyon tertip edilen belediye yönetimlerinden şirket hesabına gelen paraların çok büyük kısmının; Protest Brand isimli paravan şirket ile Berk Ulu ve Mert Ulu'nun yetkilisi oldukları Ulubey İç ve Dış Ticaret isimli şirkete, Mehmet Sait Köse'nin şahsi hesaplarına çıkarıldığı, adı geçen şirket hesaplarından da yine Mehmet Sait Köse'nin şahsi hesaplarına ve Berkant Acil'in şahsi hesaplarına çıkarıldığı bilgisi edinilmişti.

Paraların kaynaklarının araştırılması gerektiği belirtildi

Sur Müzik isimli şirketin vitrin şirket olduğu ve organizasyonu yapan asıl şirketin Berkant Acil'e ait Koşan Adam isimli şirket olduğu şeklinde tespitlerin yapıldığı da aktarılmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı İstanbul Sektörel-3 Denetim Daire Başkanlığının Berkant Acil açısından düzenlediği raporda, hesaplarına 2023 yılında yaklaşık 60 milyon TL giriş ve yine yaklaşık 60 milyon TL çıkış şeklinde bir hacmin bulunduğu, 2024 yılında yaklaşık 111 milyon TL giriş ve 108 milyon TL çıkış şeklinde bir hacmin bulunduğu, 2025 yılında ise yaklaşık 91 milyon giriş 87 milyon çıkış şeklinde bir hacmin bulunduğu belirtildi. Acil'in faaliyetlerinin esasen Koşan Adam Müzik Yapım isimli şirket üzerinden yürütüldüğü ve şirket hesaplarına 2023 yılında yaklaşık 77 milyon TL giriş 75 milyon TL çıkış, 2024 yılında yaklaşık 184 milyon TL giriş 180 milyon TL çıkış, 2025 yılında ise 250 milyon giriş 225 milyon çıkış olduğu aktarıldı. Koşan Trade isimli şirket hesaplarına 2024 yılında yaklaşık 100 milyon TL giriş olmakla birlikte 163 milyon TL çıkış bulunduğu, şüphelinin şahsi banka hesaplarına ortaklık ilişkisinin bulunmadığı veya sona erdiği hesaplardan yüksek miktarlı paralar geldiği, bu paraların kaynaklarının araştırılması gerektiği de belirtildi. Acil hakkında Şile Belediyesine yönelik soruşturma ve Ahbap soruşturması sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mali Suçları Araştırma Kurulu, Haluk Levent, Kültür Sanat, Festival, Politika, 3. Sayfa, Finans, Ahbap, Şile, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil hakkında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor - Son Dakika

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