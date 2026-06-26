Berlin'de Türk Suç Örgütlerine Operasyon - Son Dakika
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Berlin'de Türk Suç Örgütlerine Operasyon

26.06.2026 16:08
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Berlin Başsavcılığı, Türk işyerlerine saldıran suç örgütlerine yönelik 42 tutuklama emri çıkardı.

Berlin Başsavcılığı, son dönemde haraç istemek amacıyla başkent Berlin'de Türk işyerlerine ve sahiplerine yönelik saldırılara karışan yeni nesil Türk suç örgütlerine yönelik 126 soruşturma kapsamında 42 tutuklama emri çıkarıldığını, 29 zanlının tutuklu yargılandığını açıkladı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de son dönemde eylemleri ile gündeme gelen yeni nesil Türk suç gruplarına yönelik hukuki mücadelede sürüyor. İhlas Haber Ajansının konuya ilişkin sorularına yazılı cevap veren Berlin Başsavcılığı, son dönemde haraç istemek amacıyla Türk işyerlerine ve sahiplerine yönelik saldırılara karışan yeni nesil Türk suç gruplarına yönelik 126 soruşturma kapsamında 42 tutuklama emrinin çıkarıldığını, 29 zanlının tutuklu yargılandığını bildirdi. Berlin Başsavcılığı, 24 Şubat 2026'da yeni nesil Türk suç örgütlerinin işlediği organize suçları soruşturma amacıyla kurulan "Telum" adı verilen yeni soruşturma biriminin mahkemelere 8 iddianame sunduğunu da belirtti. Yaşları 21 ile 26 arasında olan tutuklu bazı zanlıların ağırlaştırılmış saldırı, ağırlaştırılmış gasp girişimi ve tehdit suçlarından yargılandığı kaydedildi.

Berlin'de Başsavcılık "Telum", Polis ise "Ferrum" adlı iki ayrı özel soruşturma ekibi kurdu

Almanya'da özellikle son dönemde başkent Berlin'de Türk ve Kürt kökenli iş insanlarının işletmelerine yönelik artan saldırılar hem Berlin Emniyet Teşkilatını hem de Berlin Başsavcılığını harekete geçirmişti. Berlin Başsavcılığı 24 Şubat 2026'da yeni nesil Türk mafya gruplarının işlediği organize suçları soruşturmak amacıyla "Telum" adı verilen yeni bir soruşturma birimi kurmuştu.

Berlin Emniyet Teşkilatı ise 13 Kasım 2025'te "Ferrum" adı verilen özel soruşturma birimini hayata geçirmiş ve yeni nesil Türk suç örgütlerine yönelik operasyonlarına hız vermişti. Yaklaşık 100 memurdan oluşan Ferrum Özel Soruşturma Birimi (BAO Ferrum) kurulduğu tarihten Haziran 2026 ortasına kadar 6 binden fazla kişi hakkında araştırma yaptı, 3 bin 300 araç ile 800'den fazla mekanda arama gerçekleştirdi. Aramalarda 52 adet ateşli silah, 800'den fazla mermi ile çok sayıda tehlikeli madde ele geçirildi.

Almanya Federal Kriminal Dairesinden (BKA) Alman medyasına yapılan açıklamaya göre, geçen yılın ortalarından bu yana yeni nesil mafya grupları olarak adlandırılan Türk kökenli genç çeteler tarafından işlenen suç ve şiddet olaylarında artış yaşanıyor. Türk ve Kürt kökenli iş insanlarından haraç istemek amacıyla yapılan tehdit, gasp olaylarında sık sık ateşli silahlar kullanıldığına dikkat çeken BKA sözcüsü, "Genellikle hiyerarşik bir yapıya sahip olan, çoğunlukla gizli faaliyet gösteren ve kamuoyunun dikkatini çekmekten kaçınan 'klasik mafya gruplarına' kıyasla, 'Z kuşağı mafyası' olarak adlandırılan gruplar genellikle sosyal medya aracılığıyla bağlantıda kalan oldukça gevşek ağlardan oluşmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Ferrum ve Telum ne demek?

Berlin Polis Teşkilatı tarafından kurulan özel soruşturma birimine adına veren Ferrum "demir", Berlin Başsavcılığı bünyesindeki Telum ise "Silah-Mermi" anlamında kullanılıyor.

Bakan Mustafa Çiftçi, Alman mevkidaşı Dobrindt ile telefonda görüşmüştü

Almanya'da yeni nesil suç örgütlerinin artan eylemleri Türk ve Alman İçişleri Bakanlarının da gündemindeydi. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, nisan ayında Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ile telefonda görüşmüştü. Görüşme sonrası İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Türk ve Alman İçişleri Bakanlarının telefon görüşmesinde organize suç örgütleri ve terörle mücadelede işbirliği ile iki ülke arasında güvenlik alanındaki koordinasyon ele alındı. Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarını hedef alan suç örgütlerine karşı daha güçlü ve caydırıcı adımlar atılmasının öneminin vurgulandığı görüşmede ikili ilişkilerin ve işbirliğinin artarak sürdürülmesi temennisinde bulunuldu" ifadeleri kullanılmıştı. - BERLİN

Kaynak: İHA

Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, Berlin, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Berlin'de Türk Suç Örgütlerine Operasyon - Son Dakika

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