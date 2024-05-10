Berzeg olayında görgü tanıklarının iddiaları gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
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Berzeg olayında görgü tanıklarının iddiaları gerçeği yansıtmıyor

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Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı kırsal Armutlu Mahallesi'nde kaybolan Ekonomist Korhan Berzeg'in kaybolduğu güne dair görgü tanığı olduklarını söyleyen kişilerin verdiği bilgilerin doğru olmadığı, yetkililerce tespit edildi. Araştırmalar sonucunda, bölgede yabancı bir araç gördüklerine dair verdikleri farklı ifadelerin gerçeği yansıtmadığı belirlendi. Ayrıca, görgü tanıklarının aracı gördüklerini iddia ettikleri noktanın kaybolduğu noktanın tam tersi istikamette ve 3 bin 500 metre uzaklıkta olduğu ortaya çıktı. Görgü tanıklarının ifadeleri arasında çelişkiler de bulunmaktadır.

10.05.2024 11:20
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Berzeg olayında görgü tanıklarının iddiaları gerçeği yansıtmıyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı kırsal Armutlu Mahallesi'nde kaybolan Ekonomist Korhan Berzeg'in kaybolduğu güne dair görgü tanığı olduklarını söyleyen kişilerin verdiği bilgilerin doğru olmadığı, yetkililerce tespit edildi.

Ekonomist Korhan Berzeg'in kaybolduğu gün ile ilgili görgü tanığı olduklarını iddia eden kişilerin, bölgede yabancı bir araç gördüklerine dair verdikleri farklı ifadeler yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bu kişilerin basına da yansıyan bu ifadeleri ile ilgili yetkililerden edinilen bilgiler doğrultusunda, araç ile ilgili araştırmanın yapıldığı ancak böyle bir aracın bölgede görülmediği, iddiaların da gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Bölgede bulunan 90 güvenlik kamerasının tek tek incelendiği ancak bahsedilen araca ait hiçbir kaydın olmadığı, ayrıca görgü tanıklarının aracı gördüklerini iddia ettikleri noktanın Korhan Berzeg'in kemiklerinin bulunduğu noktanın tam tersi istikamette ve kuş uçuşu 3 bin 500 metre uzaklıkta olduğu kaydedildi.

Diğer yandan her iki görgü tanığının verdiği ifadelerin çelişkili olduğu da belirtildi. Berzeg'in sabah saat 8.30'da kaybolduğu ancak görgü tanıklarının aracı saat 15.30'da gördüklerini iddia ettikleri, yani arada 7 saatlik bir zaman farkı olduğu bilgisi paylaşıldı. Görgü takınaklarının Berzeg'in kemiklerinin bulunduğu yere gidiş yolu olarak anlatılan yeri de yanlış ileri sürdükleri söylendi. Bu kişilerin Korhan Berzeg ile ilgili daha önce de hiçbir ifadelerinin olmadığı dile getirildi.

Kaynak: İHA

Yargı, Soruşturma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Berzeg olayında görgü tanıklarının iddiaları gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika

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