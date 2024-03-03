Beş Katlı Binanın Çatısına Çıkıp Yürekleri Ağza Getirdi - Son Dakika
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Beş Katlı Binanın Çatısına Çıkıp Yürekleri Ağza Getirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, beş katlı binanın çatısına çıkarak aşağıya atlayacağını söyledi. Ekipleri alarma geçiren şüphelinin yaptığı hareketler yürekleri ağza getirdi.

03.03.2024 22:59  Güncelleme: 23:05
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Beş katlı binanın çatısına çıkıp yürekleri ağza getirdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, beş katlı binanın çatısına çıkarak aşağıya atlayacağını söyledi. Ekipleri alarma geçiren şüphelinin yaptığı hareketler yürekleri ağza getirdi.

Kepez Mahallesi'ndeki beş katlı binanın çatısına çıkan İsmail Cihangir G. aşağıya atlayacağını söyleyince çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Karadeniz Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler atlama yatağı açarak tedbir aldı. Bir taraftan da itfaiyenin merdiveni ile hazır bekledi.

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü olay yerine gelerek ikna çabalarını bizzat yakından takip etti. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çatıya çıkarak İsmail Cihangir G.'yi ikna etmeye çalıştı. Şüphelinin aşağıya bakarak ayağını sallaması korku dolu anlar yaşattı.

Ekiplerin 1,5 saat süren çabalarının ardından şüpheli ikna edilerek aşağıya indirildi. İfadesi alınmak üzere polis aracına bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beş Katlı Binanın Çatısına Çıkıp Yürekleri Ağza Getirdi - Son Dakika

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