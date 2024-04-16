Besi çiftliğinde yangın: Çok sayıda kurbanlık büyükbaş telef oldu, 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Besi çiftliğinde yangın: Çok sayıda kurbanlık büyükbaş telef oldu, 1 kişi dumandan etkilendi

Besi çiftliğinde yangın: Çok sayıda kurbanlık büyükbaş telef oldu, 1 kişi dumandan etkilendi

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bulunan bir besi çiftliğinde çıkan yangında çok sayıda kurbanlık büyükbaş hayvan telef oldu ve bir kişi dumandan etkilendi. Yangını kontrol altına alan ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Olay anları cep telefonu kamerası ve dron ile görüntülendi. Vatandaşlar da yangını söndürmek için yardım etti.

16.04.2024 20:19  Güncelleme: 20:23
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Besi çiftliğinde yangın: Çok sayıda kurbanlık büyükbaş telef oldu, 1 kişi dumandan etkilendi

Ev, ahırlık ve samanlığın alev topuna döndüğü anlar kamerada

Ekipler ve vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu

SAKARYA - Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde besi çiftliği alev alev yandı. Yangında çok sayıda kurbanlık büyükbaş telef olurken, bir kişi dumandan etkilendi. Yangını kontrol altına alan ekipler soğutma çalışmasını sürdürüyor.

Kızılbayır Mahallesi'nde bulunan ve A.Ö.'ye ait olduğu öğrenilen besi çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin samanlık, ev ve kurbanlık büyükbaş hayvanlarının bulunduğu ahıra sıçraması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber olurken yangında çok sayıda kurbanlık büyükbaş telef oldu. Dumandan etkilenen bazı büyükbaş hayvanlar ise olay yerinde kesilerek mezbahaya gönderildi. Meydana gelen yangında M.A. isimli kişi duman etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Ekipler, yangını uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alarak söndürdü, soğutma çalışmaları sürüyor. Öte yandan, çiftliğin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerası ile yangın bölgesi ise havadan dron ile görüntülendi.

Ekipler ve vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu

Besi çiftliğinde çıkan yangın neticesinde iş makineleriyle alevlenmelerin önüne geçilmesi için çalışmalar devam ediyor. Vatandaşlarında yardım ettiği yangının soğutma çalışmaları devam ederken çalışmalara yardım eden Ahmet Sorgun, tanık olduğu olayı anlattı. Sorgun, "Merkezden geliyordum yangını gördük ve müdahale etmeye çalıştık. Hayvanlar telef olmaya başladı ve biz o esnada hayvanları kurtarmaya çalıştık. Şuanda yangın söndürme çalışmaların devam ediyor. Dumandan etkilenen bazı hayvanları da araçlara yükleyip mezbahaya götürüyorlar. Belediyemiz ve çevredeki tüm vatandaşlar yardım ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Besi çiftliğinde yangın: Çok sayıda kurbanlık büyükbaş telef oldu, 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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