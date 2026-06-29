Ali Rıza Yılmaz: Örgütten haberim yok, tanımıyorum

Aziz İhsan Aktaş davasında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz savunma yaptı. Yılmaz savunmasında "Varlığından haberdar olmadığım örgütün bütün üyeleri ifadeler verdi. Başta Aziz İhsan Aktaş olmak üzere hiçbiri benimle ilgili olumsuz bir beyanda bulunmadılar. Ben Aktaş ailesini, akrabalarını, ortaklarını, arkadaşlarını ve çalışanlarını tanımam, tanımadım da. Bırakın örgütün varlığından haberdar olmayı, bırakın yardım etmeyi, Beşiktaş ilçesine sızmasına asla izin vermezdim" dedi.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen Çıkar Amaçlı Suç Örgütü tarafından belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame çerçevesinde 7'si tutuklu 200 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan salonda görülen duruşmada 14 Mayıs 2026'da bu dosya çerçevesinde tahliye edilen Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz savunma yaptı.

"Aziz İhsan Aktaş benimle ilgili olumsuz bir beyanda bulunmadı"

Yılmaz savunmasında "Etkin pişmanlıkta bulunduğunu iddia eden kişiler dahi olayların benimle alakası olmadığını söylediler. Yargılamada, hakkımda herhangi bir delil bulunamadı. Mütalaaya saygı duymakla beraber katılmıyorum. Varlığından haberdar olmadığım örgütün bütün üyeleri huzurunuzda ifadeler verdi, beyanda bulundular. Başta Aziz İhsan Aktaş olmak üzere hiçbiri benimle ilgili olumsuz bir beyanda bulunmadılar. Kendilerinden bir menfaat çıkar talep ettiğimi söylemediler. Söyleyemezler. İnsanlar tanımadığı kişilerle örgüt olamazlar. Ben Aktaş ailesini, akrabalarını, ortaklarını, arkadaşlarını ve de çalışanlarını tanımam, tanımadım da. Bugüne kadar kendileriyle bir iletişimim de olmadı. Bırakın örgütün varlığından haberim olmayı, bırakın yardım etmeyi, Beşiktaş ilçesine sızmasına asla izin vermezdim. Benimle beraber çalışan mesai arkadaşlarım kamunun, toplumun menfaatinin korunmasında ne kadar titiz olduğumu, ne kadar bu konuda taviz vermediğimi çok iyi bilirler" dedi.

"İftira atanlar da bir gün yargılanıp hesap verecektir"

Yılmaz savunmasının devamında "Örgüt suçu bakımından mütalaada yer aldığı gibi beraatımı talep ediyorum. İhaleye fesat karıştırma suçuyla, ihale ile ilgili suçlamalar konusunda iddianamedeki ithamların çoğu tüm taraflarca çürütüldü. Bilirkişi raporlarındaki hatalar tek ortaya döküldü. Burada zaten hiç kimsenin suç işlemediği anlaşıldı. Benim de ihalelerle ilgili herhangi bir sorumluluğum bulunmamaktadır. Sorduğumuzda ihale yetkilisi arkadaşlar, ihale birimindeki arkadaşlar, ihale komisyon başkan ve üyeleri, yani memur arkadaşlar, ihale tarafları, ihalelere dahil olmadığımı, bir baskı, telkin ve yönlendirmede bulunmadığımı söylediler. Hakkımda tüm suçlar yönünden beraat kararı verilmelidir. Hiç kimse benimle ilgili 'Ali Rıza Yılmaz bir suç işledi' diyemedi, diyemez. 70 yıllık hayatımda namusumla, şerefimle, ailemden aldığım terbiyeyle onurum için yaşadım ve asla ödün vermedim. Kendime güveniyorum. Kendimden eminim. Beraber görev yaptığım arkadaşlarıma da güveniyorum ve arkadaşlarımdan da eminim. Nasıl ki suçsuz olup doğru söyleyenler yargı önünde yargılandı, hesap verdi, aklandı iftira atanlar da bir gün yargılanıp hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

Mütalaadan

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 14 Mayıs 2026'da görülen duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Aziz İhsan Aktaş'ın kurmuş olduğu sistem ile kamu kurumlarından pek çok ihale aldığını ifade etmişti. Sanıkların alınan savunmalarında örgüt olmadıklarını beyan etse de örgütün varlığının kabul edildiği mütalaada açıklanmıştı. Suç örgütünün en çok ihale alan kurumunun Beşiktaş Belediyesi olduğu da mütalaada belirtilmişti. Mütalaada, sanıklar Aziz İhsan Aktaş ve Baki Nugay'ın rüşvet eylemleri hakkında savcılığa verdikleri bilgiler nedeniyle haklarında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması talep edilmişti. Tutuklu sanık Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ile tutuksuz sanıklar Gülal Erdovan Anıl, Gülşah Ocak ve Zafer Ozan Ay'ın 'suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım' suçunu işlediklerine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatlerine karar verilmesi istenmişti. Etkin pişmanlıktan faydalanan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 29 kez 'ihaleye fesat karıştırma' 19 kez 'özel belgede sahtecilik', 4 kez 'resmi belgede sahtecilik', 3 kez 'rüşvet' ve 3 kez 'edimin ifasına fesat karıştırmak' suçlarından toplam 103 yıldan 280 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Tutuksuz sanık Baki Nugay'ın ise 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 30 kez 'ihaleye fesat karıştırma', 19 kez 'özel belgede sahtecilik', 4 kez 'resmi belgede sahtecilik', 7 kez 'rüşvet', 3 kez 'edimin ifasına fesat karıştırmak' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından toplam 119 yıldan 328 yıla kadar hapsi istenmişti. Görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 30 kez 'ihaleye fesat karıştırma', 17 kez 'özel belgede sahtecilik', 2 kez 'resmi belgede sahtecilik', 1 kez 'nitelikli dolandırıcılık', 2 kez 'rüşvet', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme' suçlarından toplam 86 yıldan 234 yıla kadar hapsi mütalaada talep edilmişti. Mütalaada, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın 21 kez 'ihaleye fesat karıştırma', 17 kez 'özel belgede sahtecilik', 2 kez 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından toplam 64 yıl 6 aydan 179 yıla kadar hapsi talep edilmişti. - İSTANBUL