Beşiktaş Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Beşiktaş Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

09.08.2025 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Belediyesi kadrosunda çalışan 6 şüpheli, rüşvet vererek ihale süreçlerini organize eden suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen bir operasyonla tutuklandı. Soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın adı geçiyor.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediyesi kadrosunda şoför olarak çalışan 6 şüpheli tutuklandı.

Çıkar amaçlı suç örgütü tarafından, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediyesi kadrosunda şoför olarak çalışan şüpheliler Uğur U., Harun T., Mehmet A., Ekin K., Kaan Ş. ve Mert Ç. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Detaylar ortaya çıktı

Öte yandan Sulh Ceza Hakimliği'nce verilen tutuklama kararının detayları ortaya çıktı. Hakimlik kararında, Mehmet A., Mert Ç. ve Uğur U.'nun şüpheli Rıza Akpolat'ın; Kaan Ş.'nin Akpolat'ın eski eşi Derya Ö.'nün, Harun T.'nin Akpolat'ın kardeşi Elif A.'nın ve Ekin K.'nin ise Akpolat'ın eşi Y. Akpolat'ın şoförlüğünü yaptıkları belirtildi. Kararda, şoförlerin başında tutuklanana kadar Akpolat'ın sözde şirket müdürü olan ancak pasif durumda bulunan ve bu şirket yerine belediyede kendisine makam verilen Taner Ç.'nin bulunduğu, Taner Ç.'nin ise belediyenin sahip olduğu yetkileri kötüye kullanarak vatandaştan haksız yere toplanan paraların bir kısmını Akpolat adına idare ettiği aktarıldı.

Hakimlik kararında, Taner Ç.'nin başta Akpolat ve aile üyelerinin tatil, seyahat, özel harcamalar, kira ve aidat gibi giderlerini karşılamak üzere kullandığı, bu giderleri şüphelilerin hesaplarına yatırttığı, daha sonra ilgili yerlere havale ettirdiği kaydedildi. Kararda ayrıca, Beşiktaş Belediyesi'nin bir kısım gayri resmi harcamalarının yer aldığı, uçuş ve konaklama giderlerinin bulunduğu listenin ele geçirildiği, belediye tarafından karşılanan otel ve uçuş masraflarının kısa bir dönemdeki toplam değerinin bile milyonlarca liraya ulaştığı, 2024 Şubat ve Ağustos ayları arasında 600 bin dolar tutarı geçtiği belirtildi.

Çantacılık yaptıkları öne sürüldü

Akpolat'a verilecek rüşvet paralarının şüpheliler Mehmet A. ve Uğur U. tarafından teslim alındığına ilişkin iddiaların bulunduğunun aktarıldığı yazıda, şüphelilerin çantacılık yaptığı, şüpheliler ifadelerinde paraların kaynağının ne olduğunu bilmediklerini söyleseler de nakit paraların gayri yasal olduğunu bildiklerinin değerlendirildiği, paraların kaynağının anlaşılmaması için kendi hesaplarını kullandırttıkları kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beşiktaş Belediyesi, Rıza Akpolat, Politika, Beşiktaş, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
’’Hanım Ağa’’ sokakta yürürken yakalandı ''Hanım Ağa'' sokakta yürürken yakalandı
ABD Başkanı Trump: Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış sağlamayı başardık. Tüm savaşı sonsuza kadar bitirdiler ABD Başkanı Trump: Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış sağlamayı başardık. Tüm savaşı sonsuza kadar bitirdiler
ABD Başkanı Trump: Yakın zamanda Putin ile çok popüler bir yerde görüşeceğiz ABD Başkanı Trump: Yakın zamanda Putin ile çok popüler bir yerde görüşeceğiz
Son şampiyon Galatasaray kaldığı yerden devam Gaziantep’te 3 gollü zafer Son şampiyon Galatasaray kaldığı yerden devam! Gaziantep'te 3 gollü zafer
Gaziantep’te korkutan sakatlık Çapraz bağları yırtıldı şüphesi Gaziantep'te korkutan sakatlık! Çapraz bağları yırtıldı şüphesi
Real Madrid, Gonzalo Garcia’nın sözleşmesini uzattı Real Madrid, Gonzalo Garcia'nın sözleşmesini uzattı
Zaniolo 745 gün sonra yeniden Galatasaray formasıyla Zaniolo 745 gün sonra yeniden Galatasaray formasıyla
Türkiye’den Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına ilk yorum Türkiye'den Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına ilk yorum

22:07
İran’dan Trump’a ’Zengezur’ tehdidi: Paralı askerleri için bir mezarlık olacak
İran'dan Trump'a 'Zengezur' tehdidi: Paralı askerleri için bir mezarlık olacak
20:15
4 yaşındaki oğlunu yastıkla boğarak öldürdü, cesediyle 8 saat aynı evde kaldı
4 yaşındaki oğlunu yastıkla boğarak öldürdü, cesediyle 8 saat aynı evde kaldı
20:15
Havadan atılan yardım kutusu Gazze’de 14 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu
Havadan atılan yardım kutusu Gazze'de 14 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu
04:09
Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı Polis ve jandarma havaya ateş açtı
Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı! Polis ve jandarma havaya ateş açtı
02:09
Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen kişi kayboldu
Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişi kayboldu
01:01
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Türk futbolunda tiyatro oynanıyor
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Türk futbolunda tiyatro oynanıyor
00:48
Zengezur Koridoru’nu 99 yıl ABD işletecek Trump’ın da ismini verdiler
Zengezur Koridoru'nu 99 yıl ABD işletecek! Trump'ın da ismini verdiler
00:47
Antalyaspor, 13 oyuncu ve 1 antrenörüne veda etti
Antalyaspor, 13 oyuncu ve 1 antrenörüne veda etti
00:39
Okan Buruk’tan Barış Alper Yılmaz için transfer cevabı
Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz için transfer cevabı
00:26
FIFA’dan Adana Demirspor’a kötü haber
FIFA'dan Adana Demirspor'a kötü haber
00:20
Gaziantep FK’yi yıkan haber Sezonu kapattı
Gaziantep FK'yi yıkan haber! Sezonu kapattı
00:13
Rıdvan Dilmen: Rekabet Kurumu’nun Süper Lig’e el atması gerekiyor
Rıdvan Dilmen: Rekabet Kurumu'nun Süper Lig'e el atması gerekiyor
00:10
Türkiye’den Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına ilk yorum
Türkiye'den Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına ilk yorum
00:01
Zaniolo 745 gün sonra yeniden Galatasaray formasıyla
Zaniolo 745 gün sonra yeniden Galatasaray formasıyla
23:54
Real Madrid, Gonzalo Garcia’nın sözleşmesini uzattı
Real Madrid, Gonzalo Garcia'nın sözleşmesini uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 23:00:26. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.