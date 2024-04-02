29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınında tadilat görüntüleri ortaya çıktı
İSTANBUL - Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınında tadilat görüntüleri ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta 16 katlı binanın zemin katında faaliyet gösteren ve tadilat yapılan gece kulübünde öğlen saatlerinde yangın çıkmış çıkan yangında ise 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken 6 kişi de gözaltına alındı. Öte yandan ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürerken gece kulübünde yapılan tadilatın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, işçilerin çalıştığı yerlerde ise elyaf malzemelerin bulunduğu görüldü.
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