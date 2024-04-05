Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangın sonucu 29 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 2 şüphelinin ise ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Beşiktaş'ta çıkan yangın sonucu 29 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Trabzon'un Sürmene ilçesinde bugün trafikte yaşanan yol verme kavgası nedeniyle bir kişi silahla vurularak ağır yaralandı. Olayda, Rize'den Trabzon istikametine gitmekte olan bir sürücü ile aynı yönde seyreden başka bir araç sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sürücü, tabancasıyla diğer araca ateş ederek kaçtı. Yaralanan sürücü, yardım isteyerek hastaneye kaldırıldı. Şüpheli araç sürücüsü ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir tırı durdurarak yapılan aramada, piyasa değeri 35 milyon lira olan kaçak tütün ve elektronik malzeme ele geçirdi. Operasyonda tır sürücüsü gözaltına alındı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonet yoldan çıkarak takla attı ve sürücü yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Fırat bölgesi sorumlusu İpek Demir'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi. İpek Demir, örgüte 2010 yılında katıldı ve yaklaşık 7 yıl boyunca farklı bölgelerde faaliyet gösterdi. Son olarak örgütün sivil savunma güçleri yapılanmasında Fırat bölgesi sorumlusu olarak görev yapıyordu.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde gerçekleştirilen mahalli idari seçimlerde bir muhtar adayının yakını, seçimi kutlamak için tüfekle havaya ateş açtı. Bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanılan tüfek ele geçirildi ve şahsa idari para cezası kesildi.
Tekirdağ Ergene Velimeşe'de bulunan bir tekstil fabrikasında çıkan yangına çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, bez kurutma bölümünde meydana geldi ve henüz nedeni bilinmiyor. Dumandan etkilenen işçilere sağlık ekipleri müdahale ederken, jandarma ekipleri de olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.
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