Beşiktaş'ta çıkan yangın sonucu 29 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Beşiktaş'ta çıkan yangın sonucu 29 kişi hayatını kaybetti

Beşiktaş'ta tadilat yapılan bir gece kulübünde çıkan yangın sonucu 29 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Diğer 2 şüphelinin ise ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

05.04.2024 14:40
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Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangın sonucu 29 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 2 şüphelinin ise ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Adliye, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta çıkan yangın sonucu 29 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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