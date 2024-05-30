Beşiktaş'ta çıkan yangın sonucu 29 kişi hayatını kaybetti, 9 şüpheli hapis cezasına çarptırılabilir - Son Dakika
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Beşiktaş'ta çıkan yangın sonucu 29 kişi hayatını kaybetti, 9 şüpheli hapis cezasına çarptırılabilir

Beşiktaş\'ta çıkan yangın sonucu 29 kişi hayatını kaybetti, 9 şüpheli hapis cezasına çarptırılabilir

Beşiktaş'ta bir gece kulübünde çıkan yangın sonucu 29 kişi hayatını kaybetti. İddianamede, 9 şüphelinin ayrı ayrı 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheliler, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

30.05.2024 15:29
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Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangın sonucu 29 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 9 şüphelinin ayrı ayrı 22,5'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan tarihinde 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapımı sırasında yangın çıkmış, çıkan yangında 2'si yabancı uyruklu 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı.

22,5'ar yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, 7'si tutuklu 9 şüphelinin 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan ayrı ayrı 2 yıl 8'er aydan 22,5'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği 33.Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirse şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Hakim, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta çıkan yangın sonucu 29 kişi hayatını kaybetti, 9 şüpheli hapis cezasına çarptırılabilir - Son Dakika

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