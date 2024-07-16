Beşiktaş'ta çıkan yangınla ilgili dava yarın başlıyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ta çıkan yangınla ilgili dava yarın başlıyor

Beşiktaş'ta bir gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. 9 sanıklı davanın ilk duruşması yarın Silivri'de başlayacak. İddianamede, işletmenin sahipleri ve çalışanlarının kusurlu olduğu belirtiliyor. İddianamede ayrıca, yangının kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlarla başladığı ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmadığı ifade ediliyor. İddianamede, 9 şüpheli hakkında 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

16.07.2024 15:15
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Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangın sonucu 29 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 9 sanıklı davanın görülmesine yarın Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi yerleşkesinde başlanacak.

Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan tarihinde 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2'nci katında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapımı sırasında yangın çıkmış, çıkan yangında 2'si yabancı uyruklu 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin 9 sanıklı davanın ilk duruşmasına yarın Silivri'deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde saat 09.30'da başlanacak.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 29 kişi 'maktul', 27 kişi 'müşteki', 9 kişi ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. İşletmenin sahipleri tespit edildi. Müşteki şüpheli Ercan Erkan ile dumanda etkilenen müşteki Usamettin Yıldırım'ın, ayrıca Gülden Taşpınar'ın yaralandıklarının belirtildiği iddianamede, Savcılık ve bilirkişi heyetinin olay yerinde yaptığı çalışma sonucu olayın yaşandığı işletmenin sahiplerinin şüpheliler Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül ve Mehmet Memduh Ceylan olduğu, mesul müdürünün şüpheli İsmet Şen olduğu, işletmenin tadilat dolayısıyla metal işlerini yapan kişilerin şüpheliler Çağatay Altunel ve Kahraman Erdem olduğu kaydedildi.

Şüpheliler Dursun Çelik ile Sibel Çelik'in işletmede buluan asansörlü ve hidrolik destekli sahneyi kuran şirketin sahibi olduklarının aktarıldığı iddianamede, şüpheli İbrahim Bildirici'nin ise işletmenin tadilat ve tamirat işlerinden sorumlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Yangın sonrasında prize takılı elektrikli kaynak makinesinin bulunduğu belirtildi

Olaya ilişkin yangın raporuna da yer verilen iddianamede, yangın söndürülmesi sonrası yapılan incelemede işletmenin mal kabul bölümü girişine göre yaklaşık 15 metre mesafede yanmaya dayalı ağır tahribat ve deformasyonun oluştuğu, bu alanda yapılan detaylı incelemede, tadilat amacıyla kullanılan ve prize takılı halde bulunan elektrikli kaynak makinesi, elektrikli metal kesme motoru gibi elektrikli el aletleri ile çeşitli sayıda sanayi tipi oksijen tüplerinin bulunduğunun gözlendiği kaydedildi.

Kaynak çalışması sırasında kıvılcımların yanıcı malzemeleri tutuşturmasıyla yangın başladı

Hazırlanan iddianamede, kaynak çalışması sırasında elektrikli kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların ses yalıtım, izolasyon ve döşeme gibi kolay yanıcı nitelikteki malzemeleri tutuşturmasıyla yangının başladığı, hızla gelişerek çevresine yayıldığı, çalışanların taşınabilir yangın söndürme cihazlarıyla (kuru kimyevi toz) yangını söndürmeye çalıştıkları, yangının hızla büyümesi ve yayılması sırasında işletmede yoğun duman oluştuğu ve elektriğin kesildiği aktarıldı.

Yangın dolaplarının çalışmadığı kaydedildi

İddianamede, iş yeri dahilinde acil durum aydınlatmaları ile yönlendirme levhalarının olmadığı, mevcut sprinkler söndürme sistemi ve yangın dolaplarının çalışmadığı, yangının söndürülmesi sonrasında ise kurtarma faaliyetleri çerçevesinde işletme içerisinde farklı noktalarda hareketsiz yatar vaziyette kişilerin bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği belirtildi.

Bilirkişi heyetinin raporuna da yer verilen iddianamede, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda yer alan 'sağlık gözetimi' maddesi ile Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te yer alan 'İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi' maddesi ve aynı yönetmeliğin 'Eğitim süreleri', 'Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım' maddesine uyulmadığının tespit edildiği, ayrıca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'nin 'İş ekipmanı ile ilgili kurallar' maddesinin hükümleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği'nin 'İşveren yükümlülüğü' maddesine uyulmadığı da kaydedildi.

Gece kulübünde gerekli tedbirlerin alınmadığı belirtildi

Hazırlanan iddianamede, gece kulübünde gerekli tedbirlerin alınmadığı, tadilat işlemlerinde gerekli özenin gösterilmediği, şüphelilerde kusur bulunduğu, şüpheliler tarafından özen yükümlülüğüne aykırı davranılmak suretiyle öngörülebilecek ancak istenmeyen neticenin gerçekleşmesine iradi hareketle sebebiyet verildiği de kaydedildi.

22,5 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, 9 şüphelinin 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan ayrı ayrı 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Suç, Kaza, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta çıkan yangınla ilgili dava yarın başlıyor - Son Dakika

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