Beşiktaş'ta elektrik akımı köpeği ısırttı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta elektrik akımı köpeği ısırttı

Beşiktaş'ta elektrik kaçağı yüzünden köpek akıma kapıldı, sahibi ısırıldı. Sorun giderildi.

25.02.2025 17:00
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Beşiktaş'ta elektrik akımına kapılan köpek sahibini ısırdı, hattaki sorun giderildi

BEDAŞ kontrolündeki bölgede bulunan elektrik hattı tamir edildi

İSTANBUL - Beşiktaş'ta kaldırımdaki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılan köpeğin sahibini ısırmasının ardından BEDAŞ kontrolünde bulunan olay yerindeki kaçağın giderildiği öğrenildi.

Olay, 22 Şubat Cumartesi günü öğle saatlerinde Akat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibinin yürüyüşe çıkardığı köpek, BEDAŞ kontrolündeki bölgede bulunan kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldı. Akımın etkisiyle irkilen köpek sahibini ısırdı. Kadın hafif şekilde yaralanırken, kaldırımda kıvranan köpek ise araçla veterinere götürüldü. Yaşananlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Adının 'Choko' olduğu öğrenilen köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Elektrik kaçağının bulunduğu elektrik hattındaki sorun ise giderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta elektrik akımı köpeği ısırttı - Son Dakika

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