Beşiktaş'ta feci kaza: 8 araç birbirine girdi, 8 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Beşiktaş'ta feci kaza: 8 araç birbirine girdi, 8 yaralı

Beşiktaş'ta meydana gelen kazada, aks kıran bir hafif ticari araç karşı şeride geçerek zincirleme kaza yaşattı. Kazada, lüks Maserati otomobilin de aralarında bulunduğu 8 araç birbirine girdi ve 8 kişi hafif yaralandı. Kazaya karışan Maserati'nin sürücüsünün bir Milletvekilinin yeğeni olduğu belirtildi.

28.04.2024 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta feci kaza: 8 araç birbirine girdi, 8 yaralı

Bariyerleri aşarak karşı şeride geçen hafif ticari araç zincirleme kazaya neden oldu

Kazaya bir Milletvekilinin yeğeninin kullandığı lüks Maserati marka otomobil de karşıtı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta iddiaya göre aks kıran hafif ticari otomobil, karşı şeride geçerek zincirleme kazaya neden oldu. Lüks Maserati otomobilin aralarında bulunduğu 8 aracın karıştığı kazada 8 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Levent Büyükdere Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre Beşiktaş istikametine seyreden 34 CYR 227 plakalı hafif ticari araç, aks kırması sonucu sürücünün kontrolünden çıktı. Bariyerleri aşarak karşı şeride geçen araç, ortalığı savaş alanına çevirdi. Akan trafikte otomobillere çarpan hafif ticari araç, 2 otomobilin üzerine asılı kaldı. 8 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 6 kişi olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edilirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazaya karşına lüks Maserati marka otomobilin sürücüsünün bir Milletvekilinin yeğeni olduğu öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Maserati, Olay, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta feci kaza: 8 araç birbirine girdi, 8 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:59 Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig’e döndü Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü
16:56 İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas’ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz
16:14 Bakan Şimşek ’’Ülkemize dış kaynak gelmiyor’’ diyenlere sessiz kalmadı Bakan Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' diyenlere sessiz kalmadı
15:26 Türk vatandaştan “Milliyet farkı“ ücreti aldılar Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi Türk vatandaştan "Milliyet farkı" ücreti aldılar! Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi
14:52 Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın
19:05 Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu
18:50 Bounemouth’u sırtladı Enes Ünal, performansıyla Premier Lig’e damga vurdu Bounemouth'u sırtladı! Enes Ünal, performansıyla Premier Lig'e damga vurdu
18:28 Alanyaspor, İstanbulspor’u 6-0 mağlup etti Alanyaspor, İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti
17:04 Londra derbisi nefes kesti 5 gollü maçta zafer Arsenal’in Londra derbisi nefes kesti! 5 gollü maçta zafer Arsenal'in
16:24 Samsun’da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu Samsun'da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu
16:17 Adana’da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti Adana'da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti
16:04 İBB’nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur’un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu İBB'nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur'un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu
14:27 Ankara’da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi Ankara'da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
14:11 AK Parti’den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak AK Parti'den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 19:36:46. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta feci kaza: 8 araç birbirine girdi, 8 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement