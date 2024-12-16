Beşiktaş\'ta Feci Kaza: Kadın Hayatını Kaybetti

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Beşiktaş'ta minibüsten inip durağa yürüyen kadına, İETT otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalan kadın feci şekilde hayatını kaybederken, otobüs şoförü ise gözaltına alındı. Feci kaza anı ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiyi göre olay, saat 11.30 sıralarında 4. Levent mevkii Konaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Minibüsten inen Lütfiye Koyunoğlu'nun (38), durağa yürüdüğü sırada 500T hat numaralı 34 BEZ 179 plakalı Tuzla- Cevizlibağ seferini yapan İETT otobüsü yolcu almak için durağa ilerledi.

Kemal B. (61) hakimiyetindeki otobüs talihsiz kadına çarptı. Otobüsün altında kalan kadın, feci şekilde hayatını kaybetti. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadının cenazesi polis ekiplerinin incelemesini tamamlanmasının ardından bir hastanenin morguna kaldırıldı. Öte yandan İETT şoförü Kemal B. ise gözaltına alındı. Emniyete götürülen Kemal B. işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'Taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Lütfiye Koyunoğlu'nun hayatını kaybettiği kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde durağa giren İETT otobüsünün yolda yürüyen kadına çarptığı görülüyor. - İSTANBUL