Beşiktaş'ta gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında görev alan itfaiye erleri zor anlar yaşadı. Mahsur kalanları kurtarmak için yoğun çaba harcayan itfaiyeciler, içerdeki kötü manzaraya rağmen çalışmalarını gerçekleştirdi. Ekiplerin yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı.
Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübündeki çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Yangın ihbarıyla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, bir yandan yangını söndürmek için çalışma başlatırken diğer yandan içeride mahsur kalanları kurtarmak için canla başla çalıştı. Eğlence merkezine girdiklerinde içeride kötü manzarayla karşılaşan ekipler, ölen ve yaralananları teker teker çıkardı. Çalışmalarını tamamlayan ekiplerin yere yığıldığı görüldü. O anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, iftar vakti öncesi vatandaşları uyararak yasaklı bölgelere park yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Uyarılara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Çorum'da Buharevler Mahallesi Mustafa Kemal Ortaokulu önünde çıkan tartışmada, bir çocuk yan bakma meselesi yüzünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı ve yaralı çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.
Artvin'in Arhavi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Alper Yalçın, kapısının önünde duran elektrikli bisikletinin çalındığını fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Yalçın, bisikletin kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındığını tespit etti. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Görüntülerde, kapüşonlu montlu şüphelinin etrafı kolaçan ettikten sonra bisikleti alarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.
Antalya'da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 8 kişiden 6'sı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 ayrı olayda toplam 17 milyon 900 bin lira para ve ziynet eşyalarının elden alınarak dolandırıldığını tespit etti. Operasyon sonucunda 8 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen ve 29 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 3 başmüfettiş ve 2 iş müfettişinin görevlendirildiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, olayın araştırılması için başmüfettişlerin görevlendirildiği ve İstanbul Bölge Müdürünün olay yerine hareket ettiği belirtildi.
Şırnak'ta izinsiz yürüyüş yapmak isteyen DEM Partili gruba güvenlik güçleri müdahale ederken, 11 kişi gözaltına alındı. Aralarında DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz, DEM Parti PM Üyesi Erhan Basut, Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez'inde bulunduğu grup Şırnak Seçim Kuruluna yürüyüş düzenlemek istedi.
Diyarbakır'da DEM Parti'nin tekrar büyükşehir belediye başkanlığını kazanmasının ardından İl Seçim Kurulu önünde toplanan kalabalık ile polis arasında çıkan arbedede çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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