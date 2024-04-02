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Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti

Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangında görev alan itfaiye erleri, mahsur kalanları kurtarmak için büyük çaba sarf etti. İçerideki kötü manzaraya rağmen ekipler çalışmalarını gerçekleştirdi. İtfaiyecilerin yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı.

02.04.2024 17:30
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Beşiktaş'ta gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında görev alan itfaiye erleri zor anlar yaşadı. Mahsur kalanları kurtarmak için yoğun çaba harcayan itfaiyeciler, içerdeki kötü manzaraya rağmen çalışmalarını gerçekleştirdi. Ekiplerin yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı.

Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübündeki çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Yangın ihbarıyla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, bir yandan yangını söndürmek için çalışma başlatırken diğer yandan içeride mahsur kalanları kurtarmak için canla başla çalıştı. Eğlence merkezine girdiklerinde içeride kötü manzarayla karşılaşan ekipler, ölen ve yaralananları teker teker çıkardı. Çalışmalarını tamamlayan ekiplerin yere yığıldığı görüldü. O anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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