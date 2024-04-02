Beşiktaş'ta gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında 20 cenaze Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübündeki çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri çevredeki hastanelerin morguna kaldırıldı. Teşhis sonrasında 20 cenaze Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazelerin yakınları Adli Tıp Kurumu önünde bekliyor.
Hayatını kaybeden Atanur Aladağ'ın yakını Türkeş Aladağ, "Biz başka yerde çalışıyoruz. Telefon geldi yangın çıktı diye. Amcamın çocuğu da içerideydi. 2 kişiydi. 1 tanesi şans eseri kurtuluyor. Diğeri de mutfakta olduğu için zehirleniyor ve vefat ediyor. Aşçı olarak çalışıyordu. Diğeri de garsondu. Ailelerin başı sağ olsun" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Beşiktaş'ta gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası - Son Dakika
Denizli'de Eşen Gölü kıyısında otomobilin el frenini çekmeyi unutan gençlerin aracı göle düştü. İtfaiye ekipleri suya gömülen aracı çıkarırken, araçta kimsenin olmaması büyük bir şans oldu.
Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan 'Masquerade' adlı gece kulübünde çıkan yangında, saat 13.00 sıralarında 29 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye kaynaklarına göre, gece kulübünde yapılan ses yalıtımı ve dekor tadilatı çalışmalarında tüp patlaması yaşandı ve elyaf malzemeler tutuştu. Mekanın tek kapısı olduğu öğrenilirken, içeride mahsur kalanların çoğu dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Elazığ'da Rüstempaşa Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Beşiktaş'ta çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilmişti. Ancak alınan bilgilere göre, gözaltı sayısı 8'e yükseldi ve soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?