Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangında ölü sayısı 7'ye yükseldi

Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi

İstanbul Valiliği, Beşiktaş'taki gece kulübünde çıkan yangınla ilgili yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini duyurdu. Yangında 7'si ağır 13 kişi ise yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.