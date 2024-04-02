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Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangında ölü sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangında ölü sayısı 7'ye yükseldi

Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın -1 ve -2'nci katında bulunan gece kulübünde çıkan yangında ölü sayısı 7'ye yükseldi. İstanbul'da meydana gelen yangında itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 7 kişinin cesedine ulaşıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, soruşturma başlatıldı.

02.04.2024 14:56  Güncelleme: 15:03
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Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın -1 ve -2'nci katında bulunan gece kulübünde çıkan yangında ölü sayısı 7'ye yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gayrettepe, Gündoğdu, Beşiktaş, İstanbul, Kaza, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangında ölü sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangında ölü sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika
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