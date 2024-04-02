Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangında ölü sayısı 7'ye yükseldi

Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın -1 ve -2'nci katında bulunan gece kulübünde çıkan yangında ölü sayısı 7'ye yükseldi. - İSTANBUL
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İstanbul Valiliği'nin Beşiktaş'taki gece kulübündeki yangına ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği belirtildi. Yangında 7'si ağır 11 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
AK Parti'nin Sultangazi Belediye Başkan adayı ve mevcut Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 31 Mart yerel seçimlerinde sandıktan galibiyetle ayrılarak yeniden başkan seçildi. Dursun, yeni dönemde daha güzel işlere imza atacaklarını belirtti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Ali Murat Bucak'ın 64 oy farkla belediye başkanlığını kazanması sonrası, seçim sonuçlarına itiraz eden Yeniden Refah Partisi üyeleri adliye çevresindeki bekleyişlerini sonlandırdı.
Üsküdar'da trafikte aracı bozulan bir sürücüye trafik polisi, aracı ittirerek yardım etti. O anlar başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, Üsküdar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde çekildi.
İstanbul Valiliği, Beşiktaş'taki gece kulübünde çıkan yangınla ilgili yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini duyurdu. Yangında 7'si ağır 13 kişi ise yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen silahlı kavgada Galip A. ve Mehmet A. tabancayla vurularak ağır yaralandı. Yaralılar, Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı.
Çelikler Holding bünyesindeki Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde çıkan yangında, kazandaki kömürün üzerine akması sonucu 3 işçi ağır yaralandı. İşçilerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve geniş çaplı tahkikat başlatıldığı belirtildi.
Görele'nin İnanca köyünden vatani görevini yapmak için Kayseri Komando Birliği'ne giden Samet Tahmaz, yemin töreninin ardından dağıtım iznine çıkmadan önce yatağında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir inşaat şantiyesinde meydana gelen vinç kazasında bir işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.
Küçükçekmece'de polisin dur ihtarına uymayan bir sürücü, otobüs durağına çarptı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü ve araç sahibine toplamda 40 bin 338 TL cezai işlem uygulandı. Olay sonucunda gözaltına alınan şahısların polis kayıtlarında çeşitli suçlardan kayıtları olduğu tespit edildi.
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