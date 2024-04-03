Beşiktaş'ta gece kulübünde meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi

Beşiktaş'ta gece kulübünde meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybeden 29 kişiden 28'inin kimlik bilgileri belirlendi.
Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübündeki çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri çevredeki hastanelerin morguna kaldırılırken teşhis sonrasında 20 cenaze Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Konuya ilişkin soruşturma başlatılırken 8 kişi de gözaltına alındı. Soruşturma sürerken hayatını kaybeden 29 kişiden 28'inin kimlikleri Ahmet Sever, Ahmet Uzun, Alparslan Salih Derelioğlu, aşçı Atanur Aladağ, Barış Güngör, Emrah Demiroğlu, asansör işçisi Fahrettin Korkut, Gökhan Yıldırım, tadilat işçisiKadir Orhonoğlu, Mehmet Okumuş, Özkan Baş, Sinan Yılmaz, Adem Özçelik, Ahmet Kartal, Ahmet Mehduş, kaynak ustası Akın Kıhrı, Binali Çayır, Cengiz Aksoy, Efe Demir, Gökay Tevlek (DJ), Gökhan Akbulut, Hüseyin Ak, Kadir Orhanoğlu, mobilyacı Muhammet Ali Yıldırım, Ramazan Altan, Shır Agha Bigzade, Şivan Dolu, kaynak ustası Yılmaz Kıhrı olarak belirlendi. - İSTANBUL
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) belediye başkanlığı kutlamaları sonrası, Adalet Bakanlığı'nın yaptığı itiraz sonucu Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın başkanlığının iptal edilmesini bahane eden terör örgütü PKK/KCK yandaşları taşkınlık çıkardı. Göstericiler, bariyerlerle yolları kapatarak terör örgütü lehine sloganlar attı. Polisin müdahalesiyle olaylar kontrol altına alındı.
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