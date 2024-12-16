Genç kadının, İETT otobüsünün altında can verdiği kaza kamerada - Son Dakika
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Genç kadının, İETT otobüsünün altında can verdiği kaza kamerada

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İstanbul Beşiktaş'ta minibüsten inip durağa yürüyen 38 yaşındaki Lütfiye Koyunoğlu'nun İETT otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

16.12.2024 15:22
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Beşiktaş'ta minibüsten inip durağa yürüyen kadına, İETT otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalan kadın feci şekilde hayatını kaybederken, otobüs şoförü ise gözaltına alındı. Feci kaza anı ise kameraya yansıdı.

OTOBÜSÜN ALTINDA CAN VERDİ

Edinilen bilgiyi göre olay, saat 11.30 sıralarında 4. Levent mevkii Konaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Minibüsten inen Lütfiye Koyunoğlu'nun (38), durağa yürüdüğü sırada 500T hat numaralı 34 BEZ 179 plakalı Tuzla- Cevizlibağ seferini yapan İETT otobüsü yolcu almak için durağa ilerledi. Kemal B. hakimiyetindeki otobüs talihsiz kadına çarptı. Otobüsün altında kalan kadın, feci şekilde hayatını kaybetti.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadının cenazesi polis ekiplerinin incelemesini tamamlanmasının ardından bir hastanenin morguna kaldırıldı. Öte yandan İETT şoförü Kemal B. ise gözaltına alındı. Emniyete götürülen Kemal B. işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'Taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi. Lütfiye Koyunoğlu'nun hayatını kaybettiği kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde durağa giren İETT otobüsünün yolda yürüyen kadına çarptığı görülüyor.

Genç kadının, İETT otobüsünün altında can verdiği kaza kamerada
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Genç kadının, İETT otobüsünün altında can verdiği kaza kamerada - Son Dakika

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