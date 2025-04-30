Beşiktaş'ta Kumpir Satan 4 İşletme Kapatıldı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Kumpir Satan 4 İşletme Kapatıldı

Beşiktaş Belediyesi, Ortaköy Meydanı'ndaki kumpir satan 4 işletmeyi hanutçuluk nedeniyle kapatırken, 20 işletmeye de ceza uyguladı. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

30.04.2025 15:27
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Beşiktaş'ta kumpir satan 4 işletme kapatıldı

İSTANBUL - Beşiktaş Belediyesi, Ortaköy Meydanı'nda kumpir satışı yapan işletmelere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde turistleri ve çevredeki vatandaşları rahatsız edecek şekilde bağırarak müşteri çekmeye çalışan 4 işletme süreli olarak kapatılırken, çok sayıda işletmeye de ceza yazıldı.

Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ortaköy Meydanı'ndaki esnafa yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Gelen ihbarlar doğrultusunda yapılan denetimlere, Beşiktaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. Gerçekleştirilen denetimler sonucunda, hanutçuluk yaparak çevreye rahatsızlık veren 4 işletme süreli olarak kapatılırken, 20 esnafa da ceza yazıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Beşiktaş Belediye Başkanvekili Rasim Şişman, "Beşiktaş'ta huzuru bozan hiçbir davranışa müsamaha göstermiyoruz. Ortaköy Meydanı'nda yaptığımız denetimlerde hanutçuluk yapan 4 işletmeyi kapattık. 20 işletmeye ise cezai işlem uyguladık. Kaymakamlığımızla iş birliği içinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

"Hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz"

Ortaköy Zabıta Karakol Amiri Onur Özelci, "Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak komşularımızın ve misafirlerimizin huzuru için etkin bir şekilde dijital platformlar ve sosyal medya takip edilmekte, vatandaşlarımızın paylaşımları ihbar olarak değerlendirilip hızlıca aksiyon alınmaktadır. Hanutçuluk, yani insanları rahatsız ederek zorla müşteri çekmeye çalışmak suçtur. Bu kapsamda; İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle müşterek olarak Ortaköy Meydanı'nda bulunan kumpir satışı yapan işletmeler hijyen, satışa arz edilen malzemelerin son kullanma tarihleri, tertip düzen, çığırtkanlık ve hanutçuluk yapmak suretiyle çevreye verilen rahatsızlıklar noktasında denetime tabi tutulmuş 20 işletme ile alakalı 5326 sayılı Kabahatler Kanununa istinaden hanutçuluk faaliyetleri konusunda cezai müeyyide uygulanmış 4 iş yeri kaymakamlık makamının olurlarıyla süreli olarak kapatılarak faaliyetten men edilmiştir. Beşiktaş'ta komşularımızın, hemşehrilerimizin, turistlerin; rahat rahat zaman geçirmesi için hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta Kumpir Satan 4 İşletme Kapatıldı - Son Dakika

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