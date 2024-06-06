Beşiktaş'ta Metruk Bina Yangınında Mahalleli Arasında Kavga Çıktı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Metruk Bina Yangınında Mahalleli Arasında Kavga Çıktı

Beşiktaş Muradiye Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada çıkan yangın sırasında mahalleli arasında kavga yaşandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, kavga ise vatandaşlar tarafından sonlandırıldı. Olay anları ise kameralara yansıdı.

06.06.2024 10:18
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Beşiktaş'ta metruk bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Vatandaşların büyük panik yaşadığı olay esnasında alevler devam ederken mahalleli birbirine girdi. Akılalmaz olay kameraya yansırken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü ve kavga vatandaşlar tarafından sonlandırıldı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Beşiktaş Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vatandaşların yaşadığı iki bina arasındaki metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede binayı alevler sarınca çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Sokağa çıkan vatandaşlar çevre binalardaki vatandaşları uyararak evden çıkmalarını söylerken, itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Bina yanarken mahalleli birbirine girdi

Ekipler olay yerine ulaşmak için yola çıktığı esnada sokağa inen mahalleli bilinmeyen bir nedenle bir anda birbirine girdi. Yangın devam ederken dakikalarca kavga eden tarafları, yine vatandaşlar ayırdı. Yangın ise itfaiye ekiplerine tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Vatandaşların korku yaşadığı o yangın ve kavga anları ise kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta Metruk Bina Yangınında Mahalleli Arasında Kavga Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Metruk Bina Yangınında Mahalleli Arasında Kavga Çıktı - Son Dakika
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