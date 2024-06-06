Beşiktaş'ta metruk bir binada yangın çıktı, mahalleli arasında kavga çıktı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta metruk bir binada yangın çıktı, mahalleli arasında kavga çıktı

Beşiktaş'ta bilinmeyen bir nedenle alev alev yanmaya başlayan metruk bir bina, vatandaşlar arasında büyük panik yarattı. Yangın sırasında mahalleli arasında çıkan kavga ise olayın şok edici bir boyut kazanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, vatandaşlar da kavgayı sonlandırdı.

06.06.2024 10:31
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Beşiktaş'ta film gibi olay: Bina yanarken, mahalleli yumruk yumruğa birbirine girdi

Metruk bir bina alev alev yanarken vatandaşlar büyük panik yaşadı

Yangın esnasında mahalleli kavga edince ortalık karıştı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta metruk bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Vatandaşların büyük panik yaşadığı olay esnasında alevler devam ederken mahalleli birbirine girdi. Akıl almaz olay kameraya yansırken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü ve kavga vatandaşlar tarafından sonlandırıldı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Beşiktaş Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vatandaşların yaşadığı iki bina arasındaki metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede binayı alevler sarınca çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Sokağa çıkan vatandaşlar çevre binalardaki vatandaşları uyararak evden çıkmalarını söylerken, itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Bina yanarken mahalleli birbirine girdi

Ekipler olay yerine ulaşmak için yola çıktığı esnada sokağa inen mahalleli bilinmeyen bir nedenle bir anda birbirine girdi. Yangın devam ederken, dakikalarca kavga eden tarafları yine vatandaşlar ayırdı. Yangın ise itfaiye ekiplerine tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Vatandaşların korku yaşadığı o yangın ve kavga anları ise kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta metruk bir binada yangın çıktı, mahalleli arasında kavga çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta metruk bir binada yangın çıktı, mahalleli arasında kavga çıktı - Son Dakika
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