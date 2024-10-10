Beşiktaş'ta Oto Hırsızları Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Beşiktaş'ta Oto Hırsızları Tutuklandı

Geniş Video İzle

Beşiktaş'ta düzenlenen operasyonda 3 oto hırsızı yakalanarak tutuklandı, çok sayıda suç kaydı var.

10.10.2024 21:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta oto hırsızları yakalandı: 3 kişi tutuklandı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta otomobil çalan hırsızlar, özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında çok sayıda suç kayıtları oldukları öğrenilen 3 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beşiktaş'ta 27 Eylül 2024 Cuma günü M.N.'ye ait bir otomobil park edildiği yerden çalındı. Otomobilini park ettiği yerde bulamayan M.N., durumu polis ekiplerine bildirdi. Şikayet üzerine İstanbul Emniyeti Oto Hırsızlık Büro amirliği ekipleri tarafından şüphelilerin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis, olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler Özel Harekat Polisinin de katıldığı operasyonla kaldıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek, 13 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 9 adet sahte 100 dolar ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Kemal K.(24), Yağız Ö.ve Mehmet E.Ö.sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulanan şüpheli Kemal K.'nın 31 adet suç kaydı, Yağız Ö.'nün 7 adet suç kaydı ve Mehmet E.Ö.'nün 29 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Otomobil, Beşiktaş, Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Polis, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta Oto Hırsızları Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:22 Kılıçdaroğlu’ndan “Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız“ sorusuna net yanıt Kılıçdaroğlu'ndan "Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna net yanıt
20:58 Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis’ten geçti Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis'ten geçti
20:17 Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB’de daire başkanı oldu Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu
20:06 Köfteci Yusuf’a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu Köfteci Yusuf'a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu
17:34 Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu
09:56 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı
09:52 Köfteci Yusuf’un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı Köfteci Yusuf'un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı
09:50 Tepkilerin odağındaki Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri’nin galasına katılmadı Tepkilerin odağındaki Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri'nin galasına katılmadı
09:45 Milton Kasırgası Florida’yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
09:32 İngiltere’de anne, sevgilisi ile ilişkiye girip küçük oğluna izlettirdi İngiltere'de anne, sevgilisi ile ilişkiye girip küçük oğluna izlettirdi
09:16 Tüm dünya ekonomisi açıklanacak o veriye kilitlendi Tüm dünya ekonomisi açıklanacak o veriye kilitlendi
09:10 Ece Seçkin, online dünyanın tehlikelerine dikkat çekti Ece Seçkin, online dünyanın tehlikelerine dikkat çekti
08:59 Sergen Yalçın’dan Okan Buruk’a olay sözler: Icardi’yi oyundan çıkartamıyor Sergen Yalçın'dan Okan Buruk'a olay sözler: Icardi'yi oyundan çıkartamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 22:53:20. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Oto Hırsızları Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.