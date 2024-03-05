Beşiktaş'ta taksimetre açmayıp çıkan tartışmada yolcuları indiren şoföre ceza yağdı
Sürücüye 9 bin 574 TL para cezası uygulanırken, ticari taksinin çalışma ruhsatı iptal edildi, araç ise trafikten men edildi
İSTANBUL - Beşiktaş'ta taksiye binerek Halkalı'ya gitmek isteyen müşterilerden taksimetre açmadan bin lira isteyen ve çıkan tartışmada yolcuları yolda indiren sürücü yakalandı. Sürücüye toplam 9 bin 574 TL trafik idari para cezası uygulanırken, ticari taksinin çalışma ruhsatı iptal edildi, araç ise trafikten men edildi.
Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda Beşiktaş Kuruçeşme'den taksiye binen yolcular, sürücüye Halkalı'ya gitmek istediklerini söylemiş, ardından taksi sürücüsü Halkalı'ya gidene kadar taksimetre açmak istemeyerek yolculardan bin lira talep etmişti. Bunun üzerine sinirlenen yolcular ile sürücü arasında tartışma başlamış, yaşanan tartışmanın ardından pişkin sürücü yolcuları yarı yolda indirerek ilerlemeye devam etmişti.
Sürücüye toplam 9 bin 574 TL trafik idari para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Beşiktaş'ta yolcuları taksimetre açmadan götürmek isteyen kişinin 34 TBH 87 plakalı ticari taksi sürücüsü H.E ekiplerimizce tespit edildi. Sürücü H.E'ye belediyeden alınması gereken çalışma ruhsatı olmadığı halde taşımacılık yapmaktan 6 bin 439TL ve taksimetre açmamaktan 3 bin 135 TL olmak üzere toplamda 9 bin 574 TL trafik idari para cezası uygulandı. 34 TBH 87 plakalı ticari taksinin çalışma ruhsatı iptal edilirken, araç trafikten men edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Beşiktaş'ta taksimetre açmayan şoföre ceza yağdı - Son Dakika
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, sevgilisinin abisi tarafından darp edilen genç, hastanede tedavi altına alındı. İddiaya göre, genç kızı kaçıran sevgilisiyle sokakta gezerken kızın abisiyle karşılaştı. Abi, sevgilisini darp edip biber gazı sıktı. Yaralanan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Elazığ'da 'bazı güzellik merkezleri ile otel ve pansiyonlarda fuhuş yapıldığı' iddiası üzerine 'Cemre Operasyonu' düzenlendi. Operasyon kapsamında Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından tutuklandı. Tutuklama sonrası AKP Elazığ İl Başkanlığı, Doğan'ı 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk etti.
İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan bir beyaz eşya deposunda çıkan yangında alevler depoyu sardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları tespit edilen 4 yabancı uyruklu şüpheliyi Karesi ve Altıeylül ilçelerinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin yurt dışında örgüt adına faaliyet yürüttükleri belirlendi.
İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilde hareketsiz bir kişi bulundu. Durumu fark edenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, otomobildeki kişinin M.Ö. olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi. M.Ö.'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Suudi Arabistan, QSS Şirketi tarafından üretilen Sarah ve Muhammed adlı robotları tanıttı. Tanıtım sırasında yaşanan ilginç olay sosyal medyada alay konusu oldu. Robot Muhammed'in El Arabiya TV'nin kadın muhabirini taciz ettiği görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.
Konya'nın Kulu ilçesinde, kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan aranan hükümlü, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Y.D'nin üzerinde yapılan kimlik kontrolünde, ruhsatsız silah bulundurma suçundan 1 yıl, kasten yaralama suçundan da 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Mersin'e atanan İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, göreve başladı. Karabörk, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret ederek tanıştı ve daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne geçti. Mersin Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından bu ziyaret ve tanışma anlarına ait fotoğrafları paylaştı.
İzmir'in Urla ilçesinde boş araziye zorunlu iniş yaptığı esnada yan yatan ve içerisinde bulunan 1 kişinin yaralandığı helikopter kazasıyla ilgili İzmir Valiliği açıklama yayımladı. Urla'nın Bademler ilçesinde boş bir araziye zorunlu iniş yapan helikopterin içerisinde bulunan 3 kişiden 1'i yaralandı. Olay yerinde çalışmalar sürerken, İzmir Valiliği olayla ilgili açıklama yayımladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?