Beşiktaş'ta taksimetre açmayan şoföre ceza yağdı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta taksimetre açmayan şoföre ceza yağdı

Beşiktaş'ta taksiye binen yolcuları taksimetre açmadan bin lira isteyen ve yolcuları yarı yolda indiren şoföre 9 bin 574 TL para cezası uygulandı. Ticari taksinin çalışma ruhsatı iptal edildi, araç trafikten men edildi.

05.03.2024 15:25  Güncelleme: 15:30
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Beşiktaş'ta taksimetre açmayıp çıkan tartışmada yolcuları indiren şoföre ceza yağdı

Sürücüye 9 bin 574 TL para cezası uygulanırken, ticari taksinin çalışma ruhsatı iptal edildi, araç ise trafikten men edildi

İSTANBUL - Beşiktaş'ta taksiye binerek Halkalı'ya gitmek isteyen müşterilerden taksimetre açmadan bin lira isteyen ve çıkan tartışmada yolcuları yolda indiren sürücü yakalandı. Sürücüye toplam 9 bin 574 TL trafik idari para cezası uygulanırken, ticari taksinin çalışma ruhsatı iptal edildi, araç ise trafikten men edildi.

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda Beşiktaş Kuruçeşme'den taksiye binen yolcular, sürücüye Halkalı'ya gitmek istediklerini söylemiş, ardından taksi sürücüsü Halkalı'ya gidene kadar taksimetre açmak istemeyerek yolculardan bin lira talep etmişti. Bunun üzerine sinirlenen yolcular ile sürücü arasında tartışma başlamış, yaşanan tartışmanın ardından pişkin sürücü yolcuları yarı yolda indirerek ilerlemeye devam etmişti.

Sürücüye toplam 9 bin 574 TL trafik idari para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Beşiktaş'ta yolcuları taksimetre açmadan götürmek isteyen kişinin 34 TBH 87 plakalı ticari taksi sürücüsü H.E ekiplerimizce tespit edildi. Sürücü H.E'ye belediyeden alınması gereken çalışma ruhsatı olmadığı halde taşımacılık yapmaktan 6 bin 439TL ve taksimetre açmamaktan 3 bin 135 TL olmak üzere toplamda 9 bin 574 TL trafik idari para cezası uygulandı. 34 TBH 87 plakalı ticari taksinin çalışma ruhsatı iptal edilirken, araç trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

Beşiktaş, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta taksimetre açmayan şoföre ceza yağdı - Son Dakika

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