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Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili gözaltı sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili gözaltı sayısı 8'e yükseldi

Beşiktaş\'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili gözaltı sayısı 8\'e yükseldi

Beşiktaş'ta çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilmişti. Ancak alınan bilgilere göre, gözaltı sayısı 8'e yükseldi ve soruşturma devam ediyor.

02.04.2024 19:21
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Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise 6 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilmişti. Şüphelilerin, işletmenin kasten yaralamadan suç kaydı olan işletmenin mesul müdürü İ.Ş. (65), işyeri ortağı M.M.C. (44), kasten yaralamadan suç kaydı olan iş yeri ortağı Ş.Ş. (50), cinsel tacizden suç kaydı olan muhasebeci S.A. (39), kasten yaralamadan suç kaydı olan işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47) isimli 6 şahıs olduğu öğrenilmişti.

Alınan bilgiye göre olayla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı böylece 8'e yükselirken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beşiktaş, İstanbul, İstanbul, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili gözaltı sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika

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