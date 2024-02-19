Beşiktaş'ta yayalara yol vermeyen sürücülere ceza yağdı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta yayalara yol vermeyen sürücülere ceza yağdı

Beşiktaş\'ta yayalara yol vermeyen sürücülere ceza yağdı

Beşiktaş'ta Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, dron ile yapılan denetimlerde yaya geçitlerinde yol vermeyen 2 sürücüye kişi başı 3 bin 135 TL olmak üzere toplamda 6 bin 270 TL para cezası kesti.

19.02.2024 17:08  Güncelleme: 17:11
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Beşiktaş'ta yayalara yol vermeyen sürücülere ceza yağdı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta dron destekli trafik denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde yaya geçitlerinde, yolun karşısına geçmek isteyen yayalara yol vermeyen 2 sürücüye kişi başı 3 bin 135 TL olmak üzere toplam 6 bin 270 TL para cezası kesildi.

Beşiktaş'ta Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, öncelik hakkı bulunan yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik dron ile denetim yaptı. Uygulama sırasında mevzuata aykırı olarak araç kullanan ve yayalara öncelik vermediği tespit edilen sürücülere ceza kesildi. Denetimlerde 2 sürücüye yaya geçidinde yayalara yol vermemekten dolayı kişi başı 3 bin 135 TL olmak üzere toplamda 6 bin 270 TL lira para cezası kesildi.

Kaynak: İHA

Beşiktaş, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta yayalara yol vermeyen sürücülere ceza yağdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta yayalara yol vermeyen sürücülere ceza yağdı - Son Dakika
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