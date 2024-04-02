Beşiktaş'taki faciada 6 kişiye gözaltı
İSTANBUL - Beşiktaş'ta gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında soruşturma başlatılırken, 6 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise 6 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi. Şüphelilerin, işletmenin kasten yaralamadan suç kaydı olan işletmenin mesul müdürü İ.Ş. (65), işyeri ortağı M.M.C. (44), kasten yaralamadan suç kaydı olan iş yeri ortağı Ş.Ş. (50), cinsel tacizden suç kaydı olan muhasebeci S.A. (39), kasten yaralamadan suç kaydı olan işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. isimli 6 şahıs olduğu öğrenildi.
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Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan 'Masquerade' adlı gece kulübünde çıkan yangında, saat 13.00 sıralarında 29 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye kaynaklarına göre, gece kulübünde yapılan ses yalıtımı ve dekor tadilatı çalışmalarında tüp patlaması yaşandı ve elyaf malzemeler tutuştu. Mekanın tek kapısı olduğu öğrenilirken, içeride mahsur kalanların çoğu dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Elazığ'da Rüstempaşa Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri çevredeki hastanelerin morguna kaldırıldı. Teşhis sonrasında 20 cenaze Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazelerin yakınları Adli Tıp Kurumu önünde bekliyor. Olayda hayatını kaybedenler arasında Atanur Aladağ'ın da olduğu belirtildi.
Beşiktaş'ta çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilmişti. Ancak alınan bilgilere göre, gözaltı sayısı 8'e yükseldi ve soruşturma devam ediyor.
Düzce'nin İhsaniye köyünde meydana gelen yangında, bir ahır ve samanlık alev topuna döndü. Yangını söndürmek için Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İnceleme sonucunda 3 hayvanın telef olduğu belirlendi.
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