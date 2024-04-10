Beşiktaş'taki feci kazanın ardından Semanur Hacıoğlu hayatını kaybetmişti: Sürücü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Beşiktaş'taki feci kazanın ardından Semanur Hacıoğlu hayatını kaybetmişti: Sürücü tutuklandı

Beşiktaş'ta trafik kazasının ardından 22 günlük yaşam savaşını kaybeden Semanur Hacıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Sözlüsü ise boynuna astığı söz yüzüğüyle cenaze törenine katıldı. Olayın ardından sürücü tutuklandı.

10.04.2024 16:37  Güncelleme: 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'taki feci kazanın ardından Semanur Hacıoğlu hayatını kaybetmişti: Sürücü tutuklandı

Beşiktaş'ta trafik kazasının ardından 22 günlük yaşam savaşını kaybeden Semanur Hacıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Sözlüsü ise boynuna astığı söz yüzüğüyle cenaze törenine katıldı

İSTANBUL - Beşiktaş'taki motosikletiyle yoluna seyrettiği esnada yasak yerden "U" dönüşü yapan hafif ticari araca çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 22 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 25 yaşındaki Semanur Hacıoğlu, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sürücünün yeniden gözaltına alınarak tutuklandığı öğrenildi.

Olay 18 Mart Pazartesi günü saat 02.10 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana gelen kazada motosikletiyle yoluna seyrettiği esnada yasak yerden "U" dönüşü yapan hafif ticari araca çarpması sonucu ağır yaralanan 25 yaşındaki Semanur Hacıoğlu, kaldırıldığı hastanede 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Sürücü tutuklandı

Kazaya neden olan hafif ticari aracın sürücüsü Alpay Ö.'yü gözaltına alarak polis merkezine götürmüştü. Burada ifadesi alınan ve "taksirle yaralama" suçundan adli işlemi yapılan Alpay Ö. adliyeye sevk edilmişti. Mahkemeye çıkartılan sürücü Alpay Ö.'nün yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Genç kızın ölümünün ardından Alpay Ö. yeniden gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Alpay Ö.'nün tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı

Öte yandan 25 yaşındaki Semanur Hacıoğlu için cenaze töreni düzenlendi. Esenler Havalimanı Mahallesi Atışalanı Camii'nde düzenlenen törene baba Hüseyin Hacıoğlu, Mustafa Subaşı, arkadaşları ve yakınları katıldı. Cenazede baba Hüseyin Hacıoğlu, kızın tabutunun başından bir an olsun bile ayrılmadı. Yakınları gözyaşlarını tutamazken genç kızın sözlüsü Subaşı ise, kolye yaptığı söz yüzüğüyle törene katıldığı görüldü.

"Sonuna kadar adalet istiyoruz"

Basın mensuplarına konuşan baba Hüseyin Hacıoğlu, "22 gün yaşam savaşı verdi. Geçen sabah vefat ettiği haberini aldık. Rabbim rahmetiyle muhafaza eylesin. Bu bayramı ona da bayram eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Benim daha fazla konuşmama gerek yok. Sürücü tutuklandı. Sonuna kadar adalet istiyoruz. Önce Allah'ın adaletini istiyoruz. Ondan sonra Türkiye Cumhuriyetinin adaletini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Semanur Hacıoğlu'nun cenazesi Arnavutköy Tayakadın Mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Trafik Kazaları, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'taki feci kazanın ardından Semanur Hacıoğlu hayatını kaybetmişti: Sürücü tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e yönelik ihracat kısıtlamasını değerlendirdi: İlave tedbirler Gazze’ye yardım ulaşıncaya dek sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasını değerlendirdi: İlave tedbirler Gazze'ye yardım ulaşıncaya dek sürecek
15:40 Nerede olduğu merak ediliyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram fotoğrafını AK Parti’li vekil paylaştı Nerede olduğu merak ediliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram fotoğrafını AK Parti'li vekil paylaştı
15:19 Almanya’da Türk kökenli aileye yapılan kundaklama olayında şüpheli tutuklandı Almanya'da Türk kökenli aileye yapılan kundaklama olayında şüpheli tutuklandı
14:50 İmamoğlu cephesinden Haluk Bayraktar’ın “Tasmalı köpek“ çıkışına sert yanıt İmamoğlu cephesinden Haluk Bayraktar'ın "Tasmalı köpek" çıkışına sert yanıt
14:11 Emniyet görevlisinden DEM Partili vekile: Sen bu devletin vekili değilsin Emniyet görevlisinden DEM Partili vekile: Sen bu devletin vekili değilsin
16:34 Tokat’ta kafa kafaya çarpışan araçlarda 8 kişi yaralandı Tokat'ta kafa kafaya çarpışan araçlarda 8 kişi yaralandı
15:43 Fenerbahçe, kadroyu açıkladı Üç isim Olympiakos maçında kadroda yok Fenerbahçe, kadroyu açıkladı! Üç isim Olympiakos maçında kadroda yok
15:41 Muş’ta bayram namazı sonrası muhtarı öldüren şahıs önce jandarmayla çatıştı sonra da intihar etti Muş'ta bayram namazı sonrası muhtarı öldüren şahıs önce jandarmayla çatıştı sonra da intihar etti
15:25 Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımları Ailesini kaybeden Zafer Algöz’ün sözleri duygulandırdı Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Ailesini kaybeden Zafer Algöz'ün sözleri duygulandırdı
15:09 Çorabından çıkardığı bıçak ile market çalışanının üzerine yürüdü Çorabından çıkardığı bıçak ile market çalışanının üzerine yürüdü
14:57 Van Gölü sel suyu nedeniyle kahverengine boyandı Van Gölü sel suyu nedeniyle kahverengine boyandı
14:49 Sinan Akçıl’dan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın aşkını afişe eden baldıza mesaj: Aferin kız sana Sinan Akçıl'dan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın aşkını afişe eden baldıza mesaj: Aferin kız sana
14:34 “Karım sana emanet“ dedi, birlikte olduklarını öğrenince öldürdü "Karım sana emanet" dedi, birlikte olduklarını öğrenince öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 17:31:59. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'taki feci kazanın ardından Semanur Hacıoğlu hayatını kaybetmişti: Sürücü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement