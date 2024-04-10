Beşiktaş'taki feci kazanın ardından Semanur Hacıoğlu hayatını kaybetmişti: Sürücü tutuklandı
Beşiktaş'ta trafik kazasının ardından 22 günlük yaşam savaşını kaybeden Semanur Hacıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Sözlüsü ise boynuna astığı söz yüzüğüyle cenaze törenine katıldı
İSTANBUL - Beşiktaş'taki motosikletiyle yoluna seyrettiği esnada yasak yerden "U" dönüşü yapan hafif ticari araca çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 22 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 25 yaşındaki Semanur Hacıoğlu, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sürücünün yeniden gözaltına alınarak tutuklandığı öğrenildi.
Olay 18 Mart Pazartesi günü saat 02.10 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana gelen kazada motosikletiyle yoluna seyrettiği esnada yasak yerden "U" dönüşü yapan hafif ticari araca çarpması sonucu ağır yaralanan 25 yaşındaki Semanur Hacıoğlu, kaldırıldığı hastanede 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.
Sürücü tutuklandı
Kazaya neden olan hafif ticari aracın sürücüsü Alpay Ö.'yü gözaltına alarak polis merkezine götürmüştü. Burada ifadesi alınan ve "taksirle yaralama" suçundan adli işlemi yapılan Alpay Ö. adliyeye sevk edilmişti. Mahkemeye çıkartılan sürücü Alpay Ö.'nün yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Genç kızın ölümünün ardından Alpay Ö. yeniden gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Alpay Ö.'nün tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
Ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı
Öte yandan 25 yaşındaki Semanur Hacıoğlu için cenaze töreni düzenlendi. Esenler Havalimanı Mahallesi Atışalanı Camii'nde düzenlenen törene baba Hüseyin Hacıoğlu, Mustafa Subaşı, arkadaşları ve yakınları katıldı. Cenazede baba Hüseyin Hacıoğlu, kızın tabutunun başından bir an olsun bile ayrılmadı. Yakınları gözyaşlarını tutamazken genç kızın sözlüsü Subaşı ise, kolye yaptığı söz yüzüğüyle törene katıldığı görüldü.
"Sonuna kadar adalet istiyoruz"
Basın mensuplarına konuşan baba Hüseyin Hacıoğlu, "22 gün yaşam savaşı verdi. Geçen sabah vefat ettiği haberini aldık. Rabbim rahmetiyle muhafaza eylesin. Bu bayramı ona da bayram eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Benim daha fazla konuşmama gerek yok. Sürücü tutuklandı. Sonuna kadar adalet istiyoruz. Önce Allah'ın adaletini istiyoruz. Ondan sonra Türkiye Cumhuriyetinin adaletini istiyoruz" şeklinde konuştu.
Semanur Hacıoğlu'nun cenazesi Arnavutköy Tayakadın Mezarlığına defnedildi.
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