Beşiktaş'ta yangın faciasıyla ilgili 11 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta yangın faciasıyla ilgili 11 kişi adliyeye sevk edildi

Beşiktaş Gayrettepe'de tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul'da büyük üzüntü yaratan yangın faciasının sorumluları adalet önünde hesap verecek.

05.04.2024 10:48
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Beşiktaş Gayrettepe'de tadilat yapılan gece kulübünde 29 kişinin ölümüyle biten yangın faciasına ilişkin gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gayrettepe, Beşiktaş, Olaylar, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta yangın faciasıyla ilgili 11 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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