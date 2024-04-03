Beşiktaş'taki yangında ölenlerin yakınları hastane önünde bekliyor
İSTANBUL - Beşiktaş'ta gece kulübünde yaşanan yangın faciasında ölenlerin yakınları hastanede teşhis için bekliyor.
Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübündeki çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri çevredeki hastanelerin morguna kaldırıldı. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin morgu önünde ölenlerin yakınları teşhis için beklerken, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri morg önünde güvenlik önlemi aldı. Bazı aile yakınlarının da sinir krizi geçirdi. Yaralıların kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri sürüyor.
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