Besni Çevre Yolu\'nda iddiaya göre otomobilin çarptığı 1 kişi hayatını kaybetti

Besni Çevre Yolu'nda iddiaya göre otomobilin çarptığı 1 kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Besni ilçesinde Besni Çevre Yolu'ndaki Kurşunlu Camii mevkiinde, iddiaya göre ana yolda karşıdan karşıya geçen yayaya otomobil çarptı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Besni Çevre Yolu üzerindeki tarihi Kurşunlu Camii mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, ana yolda karşıdan karşıya geçmekte olan Şenol Sönmez'e (40), B.Y. idaresindeki 06 DRL 881 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şenol Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan Sönmez'in yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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